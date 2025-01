Semana do Cinema deixa ingressos de filmes por R$ 10 no país

Os cinéfilos poderão aproveitar mais uma edição da Semana do Cinema, que ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro em todo o país. A oferta deixa os ingressos a R$ 10 reais. As redes Cinemark e Kinoplex confirmaram a participação na iniciativa.

Entre os filmes em cartaz estão: Sonic 3, Mufasa - O Rei Leão, Acompanhante perfeita e O auto da compadecida 2. Os brasileiros também poderão aproveitar para assistir o sucesso Ainda estou aqui, que concorre ao Oscar.

Emilia Pérez, que também concorre na premiação, também estará em cartaz. O filme será lançado em 6 de fevereiro.

Cinemark

Além do valor fixo de R$ 10, a rede também ofertará o valor para o ingresso Club Fan, que garante o direito a 15% de desconto no Snack Bar.

Combos especiais também estarão com valor promocional. O combo individual com 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 Cine Cupom sairá por R$ 29. O combo para dividir com 2 pipocas pequenas + 2 bebidas pequenas + 1 brinde do Snack Bar custará R$ 49.

Já o combo para dividir com a mesma composição de pipoca e bebida + 2 brindes do Snack Bar ficará pelo valor de R$ 59.

Em Brasília, o Cinemark está presente no Taguatinga Shopping, Iguatemi e Pier 21.

Kinoplex

Entre 6 e 12 de fevereiro, o Kinoplex também venderá os ingressos por R$ 10 para todas as salas Standard e Kinoevolution. As salas Platinum também ficarão mais baratas, com ingressos a R$ 20, e IMAX a R$ 12.

Para a bomboniere, na compra do combo Super (pipoca super + refrigerante de 700ml), o cliente terá o upgrade para o combo Giga, com refrigerante de um litro e pipoca Giga. Já para as salas Platinum, ao comprar o combo Pequeno, o cliente ganha o upgrade para o combo Grande.

Há salas do Kinoplex em Brasília no Park Shopping, Boulevard e Pátio Brasil.