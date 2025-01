"Sósia" de Gracyanne tem vídeo de sexo explícito vazado na web

Juliana Alves, que passou a ser conhecida como ‘sósia’ de Gracyanne Barbosa, atual participante do BBB 25, em virtude da semelhança física com a musa fitness, produz conteúdo para maiores de 18 anos, e teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.

A influenciadora, que também já recebeu o título de Musa do Palmeiras, e se define como ‘Maria-chuteira’ – expressão que se refere a mulheres que buscam se relacionar com jogadores de futebol com o objetivo de desfrutar do status -, surgiu em um clima intenso e de ousadia com um homem.

Na ocasião, a sósia de Gracyanne Barbosa surgiu pelada, praticando sexo oral e posteriormente o ato de penetração com o parceiro, cuja a identidade não foi identificada. Com o corpo completamente tatuado e definido, ela expressava frases de efeito e muito usadas entre quatro paredes.

Em seu perfil na plataforma Privacy, em que comercializa seus conteúdos sensuais, Juliana Alves descreveu em sua biografia que possui "todo tipo de conteúdo que você pode imaginar". "Posto vídeos gozando, transando com homens, fazendo anal, transando com mulheres, engolindo leitinho, batendo siririca até gozar e tem vídeos meus sendo submissa", afirmou a ‘sósia’ de Gracyanne Barbosa, que cobra R$ 19,90 por uma assinatura mensal.

