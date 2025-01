Karla Sofia Gascón, estrela de 'Emilia Pérez', desativa conta no X após polêmicas

A atriz Karla Sofia Gascón, protagonista de Emilia Pérez, desativou a conta dela no X (antigo Twitter) após polêmicas com brasileiros. Na quinta-feira (30/1), internautas encontraram posts antigos feitos por ela com opiniões preconceituosas sobre islamismo, o caso de George Floyd e até mesmo o Oscar.

"Sinto muito, é apenas minha impressão ou há mais muçulmanos na Espanha? Cada vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias até os calcanhares. No próximo ano, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe", diz um dos posts.

Em janeiro de 2021, ela defendeu que "o islamismo não cumpre os direitos internacionais" e que as religiões "devem ser proibidas enquanto não cumprirem com o DDHH (direitos humanos)". No mesmo ano, ela falou sobre outras religiões. "Estou farta de tanta merda, do islamismo, do cristianismo, do catolicismo e de todas as crenças de idiotas que violam os direitos humanos".

"Eu realmente acho que poucas pessoas se importaram com George Floyd, um bandido viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos", escreveu a atriz.

George Floyd morreu assassinado nos Estados Unidos em maio de 2020, após ser estrangulado por um policial durante uma abordagem policial em um supermercado, onde a vítima supostamente teria usado uma nota falsa de vinte dólares.

Karla Sofia Gascón também falou sobre a cerimônia do Oscar em 2021. Na ocasião, ela falou sobre a diversidade na premiação. "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M", disse.

As postagens foram resgatadas pelos usuários das redes sociais após a espanhola ter acusado a equipe de Fernanda Torres – adversária ao prêmio de melhor atriz no Oscar deste ano – de tentar boicotá-la.

A protagonista de Ainda estou aqui chegou a publicar um vídeo no Instagram falando sobre um encontro que as duas tiveram em um evento, com o intuito de diminuir a rivalidade entre o público. "Estava ali quando Karla Sofia Gascón me pegou pelo braço, a atriz de Emilia Pérez, primeira mulher trans a ser indicada ao premio de melhor atriz no Oscar, ela me pegou pela mão e foi me apresentando para todo mundo", relatou.