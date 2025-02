Após perder 40 quilos, Maiara, da dupla com Maraisa, estrela ensaio de biquíni

Instagram Após perder 40 kg, Maiara estrela ensaio de biquíni decotado

Maiara, cantora da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, encantou seus seguidores nas redes sociais ao divulgar um ensaio de biquíni decotado e estampa quadriculada, com direito a poses provocantes e caras e bocas. Os cliques, feitos dentro e fora da piscina, foram compartilhados pela cantora em seus Stories no Instagram, no último domingo (2), mostrando sua confiança e sensualidade. O look escolhido, com óculos escuros e um casaco de pele, chamou atenção pela ousadia e sofisticação, reforçando sua presença de palco.

A transformação de Maiara também foi destaque nas redes sociais. Após emagrecer cerca de 40 kg, a cantora agora exibe uma forma física mais enxuta e saudável. Em um show realizado em outubro, ela compartilhou com o público sua felicidade com a nova fase da sua vida. "Estou disparado no melhor momento da vida", declarou, refletindo sobre as mudanças pessoais e profissionais que atravessa.

Com 37 anos de idade, Maiara falou também sobre o impacto das críticas que recebeu ao longo da sua jornada. "Quando eu estava gordinha não prestava também, agora emagreci, estou com 45 kg, graças a Deus bem alinhados", disse a cantora, deixando claro que se sente realizada com seu corpo e seu processo de emagrecimento. Ela ainda comentou sobre as acusações infundadas de doenças que surgem a seu respeito, reafirmando sua confiança na atual fase.

Esse ensaio e as palavras de Maiara mostram como ela está em sintonia com sua saúde física e emocional. A cantora continua a arrasar nas redes sociais, mostrando que sua autoconfiança e bem-estar são prioridades, independentemente das opiniões alheias.