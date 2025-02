'O Brutalista' terá intervalo de 15 minutos em todas as sessões no Brasil

Desde que venceu três estatuetas no Globo de Ouro, O Brutalista despontou como um dos favoritos ao Oscar 2025. A tendência se confirmou com o anúncio dos indicados ao prêmio máximo do cinema, no qual o filme acumula 10 nomeações, incluindo Melhor Filme.

A Universal Pictures, distribuidora do longa no Brasil, confirmou que haverá um intervalo de 15 minutos em todas as sessões. O drama será lançado nacionalmente em 20 de fevereiro. O filme é dividido em duas partes e a pausa será inserida entre elas, após cerca de 1h40 de projeção, com um cronômetro em contagem regressiva no canto da tela.

A obra de 3h30 dirigida por Brady Corbet é um épico pós-2ª Guerra sobre o arquiteto fictício Lázló Tóth, vivido por Adrien Brody, e sua chegada aos Estados Unidos depois do Holocausto. Guy Pearce e Felicity Jones integram o elenco.

A decisão inédita, que faz parte da versão final do filme no mundo todo, atende a pedidos de telespectadores que, nos últimos anos, clamavam por intervalos em sessões de longa duração como as de Vingadores: Ultimato (2019), Avatar 2 (2022), Oppenheimer (2023) e Assassinos da Lua das Flores (2023).