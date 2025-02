Mari Ávila é diagnosticada com problema de saúde e pausa conteúdos adultos

Mari Ávila é diagnosticada com problema de saúde grave e pausa conteúdos adultos - (crédito: Reprodução/Instagram/@mariavila.01)

Mari Ávila usou as redes sociais nesta última segunda-feira (3), e causou a surpresa dos seguidores de plantão, e anunciou uma pausa temporária na sua produção de conteúdos adultos para ser submetida a uma cirurgia às pressas.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que possui pedras nos rins, ao qual foi diagnosticada após a descoberta de um quadro de pielonefrite, um tipo de infecção bacteriana grave que afeta os rins, podendo ser aguda, recorrente ou crônica.

"Vou retirar 2 pedras no rim, uma de 0,5 e outra de 0,3 cm. Os médicos querem tirar logo porque tô com pilonefrite (infecção urinária quando sobe pros rins) e as pedras podem dificultar minha recuperação e facilitar evoluir pra uma sepse infecção generalizada, quando começa a se espalhar pelo corpo) de novo, já tive uma em 2020", contou Mari Ávila.

Posteriormente, Mari Ávila tirou dúvidas dos seguidores, e alertou uma internauta acerca de uma situação específica envolvendo a infecção urinária. "Tenho infecção urinária sempre após ter relação, quando…. dentro!", explicou a seguidora. "O correto é, depois de se finalizaru ma relação é sempre procurar fazer xixi. Apesar de não entrar no mesmo buraquinho, a flexão faz entrar líquidos indesejados na uretra, e aí com movimentos de flexão entra bactérias, e o xixi vem pra ajudar a limpar tudo isso. Então procurem sempre fazer xixi, meninas e meninos", disse.

