David Beckham exibe volume em cueca branca e causa alvoroço

Reprodução/ Instagram @David Beckham David Beckham

David Beckham, ex-jogador de futebol, postou várias fotos de cueca, em uma nova campanha publicitária em seu perfil na rede social. Em um dos registros, o bonitão surgiu sentado de cueca branca e o volume saliente atraiu comentários.

"Abençoa senhor", "Acabei de mostrar pro meu marido, até ele ficou uau", "Calma, David, minha namorada está nesse aplicativo", "Fiz zoom e ampliei vezes sem conta", "Como vinho", dispararam os seguidores.

No início do ano, Cruz Beckham, filho do ex-jogador, apareceu curtindo em um barco de luxo, no Rio de Janeiro, os primeiros dias de 2025 ao lado da namorada, Jackie Apostel. Ele é filho de da ex-Spice Girl Victoria Beckham. "Então 2025 vai ser bom, né?", comentou o rapaz na legenda.

Em 2013, David Beckham se aposentou do futebol aos 38 anos. Na época, com uma fortuna estimada em R$ 510 milhões. "Sinto que agora é a hora certa de terminar minha carreira, jogando em alto nível", comentou ele na época. O atleta marcou o time francês Paris Saint-Germain.