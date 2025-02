Six Invitational 2025 tem cinco times brasileiros na disputa por US$ 3 mi

O Six Invitational, o campeonato mundial de Rainbow Six Siege, começou nesta segunda-feira (3/2) já com a estreia dos times brasileiros na fase de grupos. Ao todo, 20 equipes – cinco do Brasil — disputam o título de melhor do mundo no torneio que tem premiação total de US$ 3 milhões (cerca de R$ 18 milhões).

FaZe Clan, FURIA, Razah Company, Team Liquid, w7m, as cinco organizações brasileiras no torneio, jogam nesta segunda. A w7m é a atual campeã do Six Invitational, após conquistar o título na última edição, realizada aqui no Brasil, no Ginásio do Ibirapuera, derrotando a outra brasileira, FaZe Clan em uma virada surpreendente, deixando-a como vice do campeonato.

A Team Liquid tenta seu primeiro troféu do Mundial de Rainbow Six Siege, enquanto a FURIA tem um elenco forte para tentar levantar o troféu. A Razah Company foi a última a conquistar seu lugar na competição, já que o fez através do Last Chance Qualifier, suando para passar dos adversários e assim tomando a última vaga disponível.

Esta primeira fase, a Fase de Grupos, será disputada entre os dias 3 e 7 de fevereiro e é composta de quatro grupos, cada um deles com cinco times. Todas as equipes de um grupo se enfrentam entre si, em duelos no formato Md3 (melhor de três mapas), e as quatro melhores avançam para a Fase 2 – os últimos colocados são eliminados. A distribuição de pontos ocorre da seguinte forma:







· 4 pontos para uma vitória por 2:0

· 3 pontos para uma vitória por 2:1

· 1 ponto para uma derrota por 1:2

· 0 pontos para uma derrota por 0:2

A Fase 2, que reúne 16 times, é disputada de maneira eliminatória em chave de Dupla Eliminação. Nesse formato, cada equipe terá uma sobrevida em caso de derrota em qualquer etapa do chaveamento superior. Os times classificados em primeiro lugar de seus grupos na primeira fase avançam diretamente para a segunda rodada da Chave Superior, enquanto os segundos e terceiros colocados irão para a primeira rodada da mesma chave. Os quartos colocados dos grupos da primeira fase vão para a Chave Inferior na Primeira Rodada, ou seja, estes não terão sobrevida na Fase 2.

Essa etapa é disputada em confrontos Md3 (Melhor de três mapas) entre os dias 9 e 11 de fevereiro. Dela, seis equipes se classificam para as finais.

As finais do Six Invitational serão disputadas entre os dias 14 e 16 de fevereiro e contarão com a presença do público no MGM Music Hall, em Boston, nos EUA. Todos os confrontos serão definidos em Md3, enquanto a Grande Final será definida em modelo Md5 (melhor de cinco mapas).

O Six Invitational 2024 aconteceu no Brasil, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo e contou com cobertura exclusiva do Correio Braziliense que mostrou o embate em casa de dois dos maiores times brasileiros com w7m x FaZe se enfrentando na final pelo título. No fim, a w7m saiu com o troféu e a alcunha de Campeã do Mundo.

A última decisão, inclusive, marcou o confronto entre os irmãos gêmeos, Nade e Handyy, que defendiam a w7m e a FaZe, respectivamente. A dupla estará novamente no maior palco do Rainbow Six, em Boston.

As disputas serão transmitidas pelo canal oficial do Rainbow Six YouTube e na Twitch.

