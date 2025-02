Musa da Barroca Zona Sul desabafa sobre gasto no Carnaval

Fernanda Pedrosa, musa da Barroca Zona Sul, confessou que nesse período pré-Carnaval, é inevitável os gastos. A beldade mora em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e listou as despesas.

‘É um valor de um carro’

"Vou confessar que é o valor de um carro 0km, claro um popular, sem contar a fantasia do desfile. Como eu moro em outro estado, tenho uma logística de voos, hotel, equipe de produção, Uber, várias fantasias nos ensaios até a data oficial do desfile. O Carnaval na Avenida é isso", desabafou.

LEIA AGORA: Após polêmica sobre Iemanjá, Claudia Leitte é homenageada por cantor famoso

Além da estreia no Carnaval paulista, Fernanda se casará em breve. "Temos que nos dedicar 1001% para tudo sair de maneira organizada. Tenho uma agenda de trabalhos bem corrida. E nesse ano ainda, em conjunto com os compromissos de Carnaval, estou organizando o meu casamento, que será duas semanas após a folia. Então, Imagina a loucura que está sendo. Muita correria. E quando assumo um compromisso para cumprir, sempre dou o meu máximo. Se não for para dar o meu melhor, eu prefiro nem pegar essa responsabilidade para mim", contou.

Outra estreante da musa da Barroca Zona Sul, Kamila Simioni contou da surpresa do convite inusitado que recebeu para a folia paulista. "Conversando sobre alguns projetos de trabalho e carreira, um amigo que também faz parte da escola, me perguntou; você sairia no carnaval? gosta? Na hora eu respondi que amava a energia, que achava lindo os carros, toda montagem da escola, e como tudo é feito com tanto amo", comentou.