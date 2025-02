Heloísa Périssé abre o jogo sobre a vida amorosa após fim de casamento de 22 anos

Heloísa Périssé abriu o jogo sobre a atual fase de sua vida amorosa, após oficializar o fim de seu casamento com o diretor Mauro Farias, com quem ficou por 22 anos.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista confessou que, ainda que possua diversos compromissos profissionais, não está impedida de viver um novo amor. "Continuo acreditando no amor. Acho que ele em si, é potente demais pra ser definido. É absoluto. O relacionamento é a parte mais rasa do amor", disse ela, que está confirmada no elenco de Êta Mundo Melhor!, a próxima novela das seis da Globo.

"Acredito no mesmo tipo de amor que sempre acreditei, o que é um estado de ser… Me sinto uma gostosa. Estou cada dia melhor, por dentro. O de fora é só um reflexo dessa tomada de lugar de existência", explicou Heloísa Périssé. A atriz ainda refletiu acerca da remissão do câncer que marcou cinco anos, e como passou a perceber a vida.

"Se tem uma intimidade que busco na minha vida é com a morte. Tanto é, que quando fiquei doente, as pessoas diziam que eu senti a morte de perto, mas nunca senti isso. Experimentei mais a proximidade da morte no dia que engasguei com um pedaço de frango. Se não fosse uma amiga perto, eu teria ido. O câncer não foi um pavor para mim", refletiu ela.

