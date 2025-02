Chay Suede volta a provocar e exibe peitoral

Chay Suede, o Mavi de Mania de Você, mais uma vez, nos stories, compartilhou foto sem camisa, deixando o peitoral peludo à mostra. Com algumas tatuagens no corpo, o bonitão mostrou o novo bigodinho em mais uma aula de canoagem.

No ar com o vilão Mavi, o ator, numa entrevista à Contigo!, tentou explicar o sucesso do personagem. "É um personagem muito específico, porque, claro, ele é um vilão, isso não tem como negar ou fugir, mas o público acompanha boa parte dos motivos que o tornam essa pessoa tão autocentrada. Ele recebe muitas negativas na vida, ele recebe negativa da mãe, recebe negativa do grande amor da vida dele, ele é desprezado por muitas pessoas o tempo todo e acho que isso faz com que ele se torne uma pessoa muito autocentrada", começou.

Chay Suede posta foto sem camisa nos stories (foto: Instagram/Reprodução)

"É óbvio que não justifica a perversidade do caráter dele e das coisas que ele comete, mas tem por onde o público entender como as coisas se dão na vida do Mavi. Acho que isso cria uma empatia natural. Agora que ele é um vilão, ele é um vilão", concluiu.

Chay Suede, na mesma entrevista, exaltou o trabalho de Adriana Esteves, a misteriosa Mércia na trama. "É de muito amor mesmo, para muito além do nosso trabalho. A gente se adora, se respeita e torceu pelo momento em que a gente trabalharia juntos de novo", comentou.