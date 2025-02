5 filmes para assistir que estreiam em fevereiro

De Capitão América: Admirável Mundo Novo a Bridget Jones: Louca pelo Garoto, aqui estão 5 filmes para assistir que estreiam no cinema e no streaming em fevereiro.

O Macaco

NEON O Macaco procura fazer graça com sua premissa absurda.

Inspirado em um conto de Stephen King, O Macaco é estrelado por Theo James interpretando um par de gêmeos, donos de um macaco de brinquedo enfeitiçado. Desde que eles eram crianças, o boneco faz com que as pessoas morram de formas sangrentas e assustadoras.

O filme foi escrito e dirigido por Osgood Perkins, autor do bizarro sucesso de terror do ano passado, Vínculo Mortal. Mas ele garante que este é um filme totalmente diferente.

Enquanto Vínculo Mortal mostra uma atmosfera sombria de pavor e desespero, O Macaco se diverte com o absurdo da sua premissa.

"É deliberadamente cômico", declarou Perkins para a revista americana The Hollywood Reporter. "Parece mais um velho filme de John Landis, Joe Dante ou Robert Zemeckis."

"Vi a oportunidade de fazer uma comédia irônica e absurda sobre a morte... Para mim, o filme é um sorriso do princípio ao fim."

O Macaco estreia nos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro.

Bridget Jones: Louca pelo Garoto

Universal Pictures Renée Zellweger acredita que as pessoas ainda irão se identificar com Bridget Jones neste quarto filme da série

Já se passaram 24 anos do primeiro filme de Bridget Jones — e mais de oito anos do último. Mas Renée Zellweger está de volta na quarta comédia baseada nos romances de Helen Fielding.

Desta vez, Jones é uma mãe solo que se recupera da morte do marido, Mark Darcy (Colin Firth, que deve aparecer em flashbacks no filme).

Leo Woodall (Um Dia, 2024) interpreta o novo crush de Jones, muito mais jovem do que ela, e Chiwetel Ejiofor é um cobiçado professor da escola das crianças. Além deles, em participação especial, Hugh Grant surge como Daniel Cleaver, o desprezível ex-chefe da protagonista.

Mas será que o público ainda irá se entusiasmar com a desastrada Bridget Jones? Zellweger acredita que sim.

"Acho que, talvez, as pessoas se reconheçam nela e se identifiquem com suas dificuldades e sentimentos de dúvida sobre si própria", declarou ela à edição britânica da revista Vogue.

"Bridget é autêntica e nem sempre acerta, mas, independentemente das suas imperfeições, ela permanece alegre e otimista, segue adiante e triunfa na sua própria forma."

"Ela parece fazer sua personalidade peculiar e seus pontos fracos parecerem charmosos, adoráveis e toleráveis", destaca a atriz, "e, por sua vez, nos faz sentir que também nós somos toleráveis e adoráveis."

Bridget Jones: Louca pelo Garoto estreia nos cinemas brasileiros em 13 de fevereiro.

Amor Bandido

Universal Studios Amor Bandido marca o primeiro papel principal do ator Ke Huy Quan

Quando era criança, o ator Ke Huy Quan fez papéis importantes em dois sucessos de bilheteria: Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) e Os Goonies (1985). Mas ele deixou de atuar logo em seguida.

Décadas depois, Quan teve um surpreendente retorno ao cinema em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022), passado no multiverso — e chegou a ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Agora, ele tem seu primeiro papel principal.

Amor Bandido é uma comédia de ação. Quan interpreta um corretor de imóveis nerd que esconde seu passado como criminoso.

A mistura de humor suave e elegantes exibições de artes marciais parece formar o papel ideal para o ator, mas ele não tinha certeza se deveria aceitar o papel, até que consultou um velho amigo.

"Estive em um evento com Steven Spielberg e ele me perguntou 'Ke, como você está?'", contou Quan à revista Empire. "Eu respondi 'Steven, não estou muito bem.'"

"Depois de todo o amor e apoio que eu havia recebido ao longo daquela temporada de premiações, fiquei muito receoso de que qualquer coisa que eu fizesse em seguida pudesse ser uma decepção. Contei a ele sobre este projeto e meio que o adiantei para ele. Ele disse 'Ke, é ótimo. Faça.'"

Amor Bandido estreia no Brasil em 20 de fevereiro.

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Marvel O novo filme do Capitão América marca a estreia de um novo ator interpretando o personagem

Agora que Chris Evans deixou de interpretar Steve Rogers no Universo Cinematográfico da Marvel, surge a questão: o público irá pagar para ver outra pessoa empunhando o escudo vermelho, azul e branco, marca registrada do personagem?

Mais especificamente, será que o público irá pagar para ver o Sam Wilson de Anthony Mackie, aliado do Capitão América nos filmes anteriores, agora promovido ao papel principal?

A julgar pelos trailers e pelos pôsteres, os executivos do estúdio parecem ter esperança de que outro personagem seja a grande atração do filme.

Substituindo o falecido William Hurt (1950-2022), Harrison Ford interpreta Thaddeus Ross, ex-general do exército americano — e arqui-inimigo do Hulk — que acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos.

Ele espera contar com o apoio do novo Capitão América, mas suas negociações são interrompidas quando Ross é transformado em uma versão vermelha brilhante do Hulk.

"Gostamos desta noção de um homem que tenta fazer o melhor que pode, mas não consegue se livrar dos demônios do passado", declarou o produtor do filme, Nate Moore, à Entertainment Weekly. "Transformar alguém que caçava o Hulk no próprio Hulk faz dele mais do que um antagonista — faz um personagem trágico."

Capitão América: Admirável Mundo Novo estreia nos cinemas brasileiros em 13 de fevereiro.

Entre Montanhas

Apple TV+ Entre Montanhas será lançado no streaming no Dia de São Valentim, 14 de fevereiro.

Ao mesmo tempo filme de terror, romance e ação, Entre Montanhas é dirigido por Scott Derrickson — de Doutor Estranho (2016) e O Telefone Preto (2021) — e estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller.

O conceito idealizado pelo roteirista Zach Dean traz dois atiradores de elite contratados para passar um ano em torres de observação de concreto separadas, cada uma sobre um lado de um vale remoto, coberto pela neblina. Eles não dispõem de meios de comunicação de alta tecnologia para se comunicar, mas conversam e flertam por meio de cartazes e binóculos.

O único obstáculo enfrentado por este relacionamento florescente é o vale que, aparentemente, é "a porta para o inferno". Seu trabalho é impedir que os monstros o escalem e saiam dali.

Entre Montanhas tem lançamento marcado para 14 de fevereiro (internacionalmente, o Dia dos Namorados, mas não no Brasil). Teller acredita que este seja o filme perfeito para a data, esteja você apaixonado ou não.

"Bem, simplesmente acho que é uma boa alternativa de programa, além da sua história de amor preferida", contou ele ao site Screen Rant.

"Eles se encontram pela primeira vez e você irá vê-los se apaixonarem. Mas, para terminar juntos, eles precisam passar por eventos realmente engraçados, envolventes, poderosos e extraordinários, o que é fantástico."

Entre Montanhas estreia no Brasil em 14 de fevereiro na Apple TV+.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.