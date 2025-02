Preta Gil recebe alta de hospital após quase dois meses de internação

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023 e luta contra a doença desde então - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Preta Gil recebeu alta nesta terça-feira (11/2) após quase dois meses de internação em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês. A cantora deve continuar o tratamento contra um câncer no intestino "em esquema ambulatorial", de acordo com nota do hospital à imprensa.

Histórico de tratamento

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.

A cirurgia de Preta também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.

*Com informações da Agência Estado