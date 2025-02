Sarah Paulson revela admiração por Fernanda Torres e fãs vibram

Sarah Paulson demonstrou sua admiração por Fernanda Torres em um gesto carinhoso nas redes sociais nesta quarta-feira (12/2). A atriz de American horror story não poupou elogios à brasileira e, em uma foto da atriz nos estúdios da ABC, escreveu: "Eu te adoro".

A admiração de Sarah Paulson por Fernanda Torres não se limita a um simples elogio. Anteriormente, a atriz americana, conhecida por seus papéis em Ratched e 12 anos de escravidão, também se manifestou publicamente sobre a indicação histórica de Fernanda Torres ao Oscar 2025 de Melhor Atriz.

A brasileira, de 59 anos, foi indicada por sua atuação, o que gerou grande entusiasmo tanto entre os fãs quanto entre seus colegas de profissão. Sarah celebrou esse marco com entusiasmo e demonstrou seu apoio à atriz brasileira.

Em um gesto de carinho, Sarah Paulson compartilhou em suas redes sociais um post do New York Times que destaca Fernanda Torres. A legenda incluía emojis de corações e mãos para cima, um gesto de celebração e reconhecimento. A homenagem pública feita por Sarah a Fernanda Torres ganhou repercussão nas redes sociais, mostrando que, apesar das diferenças de nacionalidade, as duas estrelas compartilham uma conexão e respeito mútuos.

A reação dos fãs de ambas as atrizes foi de pura celebração. A interação entre Sarah Paulson e Fernanda Torres tem gerado muitos comentários positivos, com internautas vibrando com o apoio da americana à atriz brasileira.

