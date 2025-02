Festival Comida de Rua chega à 4ª edição com música, gastronomia e diversão

Neste sábado e domingo (15 e 16/2), Sobradinho recebe a 4ª edição do Festival Comida de Rua, evento que se consolidou como o primeiro e maior festival de gastronomia da região norte do Distrito Federal. Com entrada gratuita, a festa começa a partir das 10h, no estacionamento do Estádio Augustinho Lima, reunindo gastronomia, música e atividades para todas as idades.

O festival contará com uma programação musical diversificada, com shows de artistas locais e regionais. O público poderá curtir as apresentações do Bloco Eduardo e Mônica, Thiago Nascimento, DJ Marcus, Reggae de Quintal, Jeff, 3 de Kopas, o grupo de pagode Ouvi Dizer, a dupla sertaneja Lincoln e Gabriel e o cantor Jope Chaves, garantindo ritmos para todos os gostos.

Bloco Eduardo e Mônica (foto: Divulgação)

Além da música, o evento oferece uma ampla feira gastronômica com mais de 10 expositores de diversos estabelecimentos de Sobradinho, vendendo a preços acessíveis pratos queridinhos entre os amantes de uma boa refeição rápida e completa. Também haverá as competições entre o carro chefe de cada vendedor e a tão aguardada competição de comida afetiva. O público poderá saborear pratos variados enquanto acompanha as disputas e torce pelos seus favoritos.

Reggae de Quintal (foto: Divulgação)

Pensando na inclusão e no bem-estar de todas e todos, o Festival Comida de Rua disponibilizará espaço PCD, garantindo acessibilidade, e um espaço kids com brinquedos infláveis gratuitos para a diversão da criançada.

Segundo a produtora do Festival Comida de Rua, Janaína Montalvão, o objetivo é levar promover o movimento gastronômico em Sobradinho. “Queremos mostrar que as RAs também são muito ricas da cultura culinária. Com isso, a gente também movimenta o turismo local”, afirma Janaína.

Festival Comida de Rua (foto: Stephane Veneris/Divulgação)

Serviço

Festival Comida de Rua - 4ª edição

Quando: sábado e domingo (15 e

Horário: das 10h às 22h

Local: estacionamento do Estádio Augustinho Lima

Atrações musicais: Bloco Eduardo e Mônica, Thiago Nascimento, DJ Marcus, Reggae de Quintal, Jeff, 3 de Kopas, Ouvi Dizer, Lincoln e Gabriel e Jope Chaves.

Entrada Gratuita

Programação completa: @festival.comidaderua