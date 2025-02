Festival Chefs do Brasis reúne grandes nomes da gastronomia nacional

Neste sábado e domingo (15 e 16/2), Brasília reunirá grandes nomes da gastronomia nacional, para a primeira edição do Festival Chefs do Brasis. O evento será realizado no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, de 12h30 às 23h. Além de um passeio pela culinária nacional com mais de 30 chefs convidados, oferecerá palestras e rodas de conversa com o objetivo de enriquecer e fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento do segmento na capital do país. O acesso é gratuito e os pratos custarão R$ 20, R$ 30 e R$ 40.

O Chefs do Brasis contará com diversas ilhas temáticas, onde o público terá a possibilidade de conhecer pratos preparados exclusivamente para o festival. Os espaços serão distribuídos entre carnes e aves, massas e grãos, vegetais, pescados e sobremesas. Os participantes também terão a possibilidade de acompanhar criações em tempo real.

Para a chef anfitriã e idealizadora do festival, Chef Di Oliveira, do Brasis Ateliê Gastronômico, o evento traz atrativos tanto para profissionais quanto para o público em geral. “Brasília é uma cidade com grande vocação para a alta gastronomia. Aqui reunimos pessoas de todo o Brasil e do mundo. Mais que um festival gastronômico, o Chefs do Brasis será uma espécie de intercâmbio entre profissionais renomados e aqueles que estão começando seu trabalho. Além de ser um espaço incrível para o público conhecer novos sabores”, destaca.

“A culinária une pessoas. O Chefs no Brasis tem esse objetivo, reunir talentos e celebrar a gastronomia. No cardápio, os chefs estão preparando pratos que remetem às suas memórias afetivas. Pratos que contam uma história. Tudo isso com muita música, ao lado de um templo da nossa cidade, que é estádio Mané Garrincha”, completa Di Oliveira.

A ideia do Festival surgiu a partir da experiência da Chef Di Oliveira que, em 2023, reuniu diversos parceiros na cozinha do Brasis Ateliê Gastronômico, localizado no Lago Oeste-DF. O restaurante abriu suas portas em 2019 e oferece uma cozinha autoral contemporânea, inspirada na diversidade da gastronomia brasileira, valorizando ingredientes orgânicos e oriundos das diversas regiões do país, em um ambiente rústico e aconchegante.

Festival Chefs do Brasis (foto: Divulgação)

Chefs confirmados

Di Oliveira (DF), Jimmy Ogro (RJ), Danilo Felipe (DF), Ícaro Rosa (RJ), Julia Almeida (DF), João Diamante (BA), Max Catolino (MG), Nay Branquinho (DF), Nyko Oliver, Paulo Rocha, Romário Rodrigues (SP), Rodrigo Massoni (SP), Ticiana Werner (DF), Gil Guimarães (DF), Eduardo Nicolau (DF), Luiz Alberto, Ieda Matos, Jennifer Aires e Paulino Lima.

Palestras

A programação do Chefs do Brasis inclui uma série de palestras com renomados chefs e empresas voltadas ao segmento gastronômico. O público poderá conhecer projetos de inclusão por meio da gastronomia com Breno Cruz, o Preto Gourmet; as experiências de Luccio Oliveira, presidente do Instituto Capim Santo; a experiência de superação do chef João Diamante e falar sobre empatia na cozinha com Sergei Fortes. Além de discussões com representantes do ABRASEL, da Schipper Brasil e da TotalServ.

Contrapartida social

Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento social, o Festival Chefs do Brasis fará a doação de R$ 1 por cada prato vendido durante o evento. O Instituto Cafuringa, fundado pelo chef de cozinha Paulo Lima, será a entidade beneficiada. A Organização Não Governamental em defesa do meio ambiente e do combate ao fogo foi criada em 2019, após seu fundador ter sobrevivido a um grande incêndio criminoso no Lago Oeste (DF). Paulinho, como é conhecido, teve cerca de 50% do seu corpo queimado e achou que nunca mais fosse voltar a trabalhar. O chef é um exemplo de superação e de cidadão.

O festival Chefs do Brasis será realizado na Arena Mané Garrincha, nos dias 15 e 16 de fevereiro. O acesso é gratuito e funcionará das 12h30 às 23h. O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Integração, com fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, e apoio do Sebrae-DF, Abrasel-DF, Schipper, TotalServ e Usadão do Inox.