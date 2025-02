Morre Carlos Miranda, o "Vigilante Rodoviário", aos 91 anos

O ator e policial Carlos Miranda, conhecido pelo papel de Vigilante Rodoviário, morreu aos 91 anos de causas naturais. Ele estava internado em um hospital em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

A morte de Miranda foi divulgada nesta segunda-feira (17/2) pelo comandante estadual da Polícia Militar, coronel Hugo Araújo Santos, por meio de nota.

"Que Deus o receba com a mesma glória que teve em vida e permita que seja uma despedida à altura de toda sua dedicação e história para com o policiamento rodoviário", afirmou Santos.

Carlos Miranda nasceu em 29 de julho de 1933, em São Paulo. Aos 15 anos, começou a carreira como cantor de circo e parques de diversão. Em seguida, estudou teatro e se tornou ator.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Interpretou o Vigilante Rodoviário no primeiro seriado produzido para a televisão na América Latina. Junto do pastor alemão Lobo, o policial percorria estradas para ajudar as pessoas. Ele andava em um Simca Chambrod amarelo ou uma moto Harley-Davidson.

Vigilante rodoviário (foto: Reprodução)

Após o término da série, em 1962, o ator foi convidado pelo então Comandante Geral da Força Pública General do Exército, João Franco Pontes, para ingressar na carreira policial. Ele serviu durante 25 anos e passou para a reserva em 1998, como tenente-coronel.

Leia também: Alcione passa mal por conta do calor e encerra show em Olinda

O velório de Carlos Miranda ocorre nesta segunda, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir das 15h30. O sepultamento será na terça-feira (18/2), às 10h, no Mausoléu da Polícia Militar no Cemitério do Araçá.