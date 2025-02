Mansão de Nicole Kidman e Keith Urban é assaltada em Beverly Hills

Reprodução / Internet

A mansão de Beverly Hills pertencente à atriz Nicole Kidman e ao cantor country Keith Urban foi assaltada no último fim de semana. Avaliada em US$ 4,7 milhões (cerca de R$ 26,7 milhões), a residência localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi invadida enquanto o casal estava ausente, segundo informações do jornal The Post.

De acordo com o TMZ, o invasor entrou na propriedade quebrando uma janela. No entanto, um funcionário do casal chegou ao local pouco depois da invasão, o que fez com que o criminoso fugisse imediatamente. Ainda não se sabe o que foi levado da casa, e até o momento, nenhuma prisão foi realizada.

Nicole Kidman e Keith Urban adquiriram a mansão em 2008, conforme noticiado pelo Business Insider. A propriedade conta com aproximadamente 370 metros quadrados, cinco quartos, quatro banheiros, além de uma piscina, pátios e um deck no segundo andar.

Além dessa casa em Beverly Hills, o casal também possui uma mansão avaliada em US$ 3,4 milhões (R$ 19,3 milhões) em Nashville, duas propriedades na Austrália e um luxuoso condomínio de US$ 10 milhões (R$ 56,9 milhões) em Nova York.

Nicole Kidman e Keith Urban estão casados desde junho de 2006 e têm duas filhas: Sunday, de 16 anos, e Faith, de 13. A atriz também é mãe de Isabella, 32, e Connor, 30, filhos adotivos do seu casamento anterior com Tom Cruise, que chegou ao fim em 2001, após 11 anos de união.

