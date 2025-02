Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (20/2)

CONTRADIÇÕES

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário.

Não importa que a Lua míngue e que o raciocínio simplista te leve a crer que se ela míngua então tudo o mais por aqui também está em linha de diminuição, porque a Lua é apenas um dos inúmeros ingredientes cósmicos que servem de referência para estabelecer ciclos, e cá entre nós, nem sequer o mais importante, apenas o mais próximo e visível.

E como nossa humanidade ainda se apega demais ao que pode perceber com seus cinco sentidos físicos, a Lua acabou se tornando a estrela de todos os raciocínios astrológicos, mas a Astrologia funciona porque discursa sobre os rios de Vida invisíveis aos olhos físicos.

Verás então, com outros olhos, que apesar de a Lua ser quarto minguante, ainda assim teu ânimo a contradiz com entusiasmo e com essa inquietante vontade de te lançar a alguma aventura nova.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coisas que normalmente não seriam ditas acabam sendo postas sobre a mesa, configurando uma situação delicada, porque teoricamente esta seria a época em que sua alma precisaria fazer do silêncio seu melhor aliado.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as pessoas andam atrapalhadas, cheias de histórias e promessas, mas com pouca boa vontade para colocar em prática suas ideias, procure não as criticar com severidade, mas a estimular para que pratiquem o que predicam.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A motivação há de ser aproveitada, porque nada garante que ela continue firme e forte ao longo das horas. Por isso, se você sentir o frescor da motivação, em vez de a usar para se divertir, faça o que andou protelando.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Essas coisas que você pensa e não comunica a ninguém, são as coisas que servem para sua alma orientar as principais atitudes que anda tomando. Aquilo que é mantido em silêncio é sempre o mais importante, ou não?







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As confusões entre as pessoas acontecem justamente porque a maioria delas anda confusa, mas como ao mesmo tempo não podem expressar a confusão que experimentam, acabam tomando atitudes completamente desvairadas.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que as pessoas não ajudem você diretamente, o mero fato de elas não atrapalharem já é um grande avanço. Só falta você deixar de se melindrar pelo eventual sucesso que essas pessoas experimentam. Assim fica bom.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cada passo que você der, mesmo que pareça muito pequeno, ou confuso inclusive, se orientado na direção de suas pretensões mais elevadas, servirá para se aproximar mais um pouco do objetivo. Nada é em vão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando tudo pareça fácil demais, é porque provavelmente é fácil demais para ser verdade. Está certo que a vida não deve ser uma interminável sequência de dificuldades, mas não se pode esperar o oposto tampouco.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as pessoas não se entendem racionalmente, nem tampouco em torno dos interesses materiais que perseguem, pelo menos sempre restará o entretenimento para as fazer entrar em acordo. No divertimento todos se entendem.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A boa vontade sempre será muito boa, mas em muitos casos não resolve, como é o caso das boas intenções, das quais o inferno está cheio. Além da boa vontade, você precisa planejar direito seus movimentos.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que você quer está ao seu alcance, e se por essas coisas da vida parecer estar fora do seu alcance, é porque você espera que as coisas aconteçam, em vez de assumir a responsabilidade de as fazer acontecer.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por pior que pareça o cenário, ainda assim continue confiando nos mistérios da vida, porque coisa boa está à caminho. Confie nos pressentimentos que tomam conta da alma, e que iluminam o rosto com um sorriso.