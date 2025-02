"A cena é sobre amor", afirma ator que protagonizará beijo gay às 18h na tevê

Em seu primeiro papel na teledramaturgia brasileira, o ator Elvis Vittorio vive um momento de celebração na carreira. Com uma carreira com destaques no teatro musical, ele veio de uma turnê de sucesso em um cruzeiro pela Europa direto para Garota do momento, onde dá vida a Vinicius. E não é um trabalho qualquer, afinal, o rapaz protagoniza um romance homoafetivo em pleno ano de 1958, com direito a uma cena de beijo com o personagem Guto, vivido por Pedro Goifman.

Elvis não pode dar muitos spoilers sobre, mas garante que será um momento muito especial de Vinícius e Guto. "É uma cena muito importante nos dias de hoje porque a verdade é que ali, na novela, nós retratamos o que era em 1958 e como era difícil você ser livre e amar quem você desejava, e mesmo assim, hoje, em 2025, pessoas ainda são expulsas de casa, são vistas com maus olhos e julgadas por serem quem são", afirma o ator. Para ele, a novela traz uma reflexão tanto sobre o nosso passado, mas principalmente sobre o nosso presente e o que significa amar. "Essa cena é sobre amar, sobre o amor, e o amor é, independente de tudo, livre", acrescenta.

Pedro Goifman e Elvis Vittorio vivem Guto e Vinicius em "Garota do momento" (foto: reprodução redes sociais)

O intérprete defende Vinicius como um jovem apaixonado por musicais e cinema, e, principalmente, muito certo de quem ele é. "Por ele ter essa segurança sobre si e o que ele gosta, ele passou por problemas com a família, majoritariamente com o pai que o não aceitou e o expulsou de casa. Isso mexe com ele, mas a sua vontade de ser livre e feliz fala mais alto. Vinícius é um jovem sonhador, um futuro artista, que mesmo sabendo de todas as dificuldades que pode passar por ser quem ele é em uma sociedade tão dura e preconceituosa como era em 1958, ainda sim tem esperança para continuar cantando e dançando", explica.

O capixaba de 26 anos destaca que Guto e Vinícius ainda vão viver muitas coisas, algumas boas e outras nem tanto. "Temos que lembrar que estamos em 1958, e como nada era fácil nesse tempo. Eu e Pedro, junto com nossa autora, Alessandra Poggi, direção e toda equipe, estamos trabalhando para desenvolver essa relação com muito carinho e delicadeza. Nada acontece à toa, os caminhos de Guto e Vinícius se cruzarem foi uma obra do destino. São dois jovens que precisavam se encontrar, dois jovens que só querem ser felizes e livres para amar", conclui.

Cantor de cruzeiro

Elvis, que acumula 16 anos de carreira, estava trabalhando como cantor em um cruzeiro pela Europa quando a produtora de elenco Letícia Naveira mandou uma mensagem pedindo uma self-tape para um teste na novela. Um dia após chegar de viagem, ele fez o teste e, no dia seguinte, recebeu a notícia que tinha conseguido o papel. "Vinícius é amante dos musicais assim como eu, esse foi o primeiro ponto de conexão entre nós", detalha.

Sobre o trabalho em um cruzeiro internacional, Elvis comenta que é uma rotina intensa, principalmente no primeiro mês, que é quando os artistas aprendem e ensaiam todos os shows, que são oito no total. "Foi uma experiência que mudou minha vida e me transformou para melhor, tanto como pessoa quanto como performer. Tive a oportunidade de conhecer diversos países, culturas e pessoas do mundo e eu acho que essa troca foi muito importante porque me agregou, me ensinou coisas que eu jamais poderia imaginar", explica o ator, que também deu vida a Michael Jackson no teatro.

Em 2022, Elvis protagonizou o espetáculo Moonwalk — O musical, com direção de Gabriela Menezes. Antes dele, o artista fez RENT, com direção de Rafaela Amado, no qual interpretou Angel Dumott Schunard. No ano seguinte, em 2023, esteve em Nas alturas — Um musical da Broadway, com direção de Victor Maia, onde interpretou Benny.