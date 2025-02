Luciano Huck faz vaquinha para entregador agredido em Natal

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para divulgar uma campanha de arrecadação em apoio a Jhonny, um entregador de aplicativo brutalmente agredido no último sábado (15) em Natal (RN). O trabalhador foi atacado por um cliente, praticante de jiu-jítsu, após se recusar a subir até o apartamento com a entrega. Durante a agressão, Jhonny foi imobilizado, caiu no chão e chegou a sangrar pela boca.

Revoltado com o caso, Huck compartilhou trechos da cena de violência e ressaltou a injustiça sofrida pelo motoboy. "Você também ontem recebeu ou viu em algum lugar esta cena revoltante que rolou em Natal, no Rio Grande do Norte? Um motoboy foi agredido enquanto trabalhava. O motivo? O agressor pediu um serviço do motoboy, só que ele não conseguia prestar o serviço porque a encomenda era pesada demais. Violência gratuita sem pé nem cabeça", comentou o apresentador.

Leia também: Bruna Marquezine e João Guilherme terminam relacionamento

Jhonny, que trabalha longas jornadas para sustentar a família, desabafou sobre o episódio. "Acordo 5h, às vezes eu rodo até meia-noite, 1h, para levar o pão de cada dia pra casa. Eu tenho cinco filhas pra dar de comer. Trabalho o dia todo incerto e de uma hora para outra acontece um negócio desses", lamentou o entregador.

Leia também: Cleo curte indireta para Glória Pires e levanta suspeitas entre fãs

Ao conhecer a história, Huck decidiu agir. "Eu fiquei doido, fiquei revoltado, fiquei querendo ajudar ele. Ontem eu passei o dia tentando achar o Jhonny, achei o Jhonny e fui tentar entender um pouco mais da história dele. Bom, descobri que o sonho da vida dele é que as cinco filhas possam estudar. Para que, nas próprias palavras dele, não passem nunca pela humilhação que ele passou", explicou.

Para ajudar, o comunicador lançou uma vaquinha virtual e fez a primeira doação no valor de R$ 5 mil. "Johnny, você não está sozinho. Eu vou tentar mobilizar a turma aqui para te dar um suporte, fazer um carinho, para te ajudar. E você vai ver como tem gente boa nesse Brasil, que não vai te deixar sozinho", declarou Huck, incentivando seus seguidores a contribuírem.

A arrecadação, que tem como meta R$ 50 mil, já ultrapassou R$ 96 mil e ainda tem 17 dias para continuar recebendo doações. "O link da vaquinha está na bio e nos stories para facilitar para todo mundo. Jhonny, conta com a gente", finalizou o apresentador.

O conteúdo Luciano Huck mobiliza vaquinha para entregador agredido em Natal aparece primeiro em Feed TV.

O post Luciano Huck mobiliza vaquinha para entregador agredido em Natal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.