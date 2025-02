Preta Gil fala sobre dificuldades no tratamento: "Não consigo sentar"

Após enfrentar mais de 20 horas de cirurgia para a remoção de tumores e passar 55 dias internada em um hospital de São Paulo, Preta Gil segue sua recuperação em casa. A cantora atualizou seus seguidores nesta quarta-feira (19), contando sobre os desafios do pós-operatório, sua rotina de fisioterapia e os próximos passos do tratamento.

Ainda em processo de recuperação, Preta revelou que lida com o incômodo de um dreno na região do cóccix e a impossibilidade de se sentar devido aos pontos cirúrgicos. "Fiz fisioterapia e estou esperando a hora da minha terapia. Dr. Fred vem aqui hoje e talvez tire um dreno. Vou ficar muito feliz porque é um dreno em um lugar que dói muito, no cóccix. Não consigo sentar… Na verdade, não posso sentar mesmo porque tem os pontos no bumbum. Então fico sempre de ladinho", compartilhou a artista.

Em entrevista recente ao Fantástico, Preta falou sobre sua força emocional para enfrentar a doença. Apesar das dificuldades, a cantora enfatizou sua gratidão e esperança na recuperação. "Sofro, sofro muito. Tenho 50 anos, tenho muito que viver, amar, então poderia ser um choque muito grande e isso podia me acometer de tristeza, de melancolia, mas de jeito nenhum. Sou grata à bolsa, a essa tecnologia, essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se não existisse, talvez eu não estivesse aqui, não conseguiria operar", afirmou.

Preta também revelou que, em abril, viajará para Nova York para continuar o tratamento com medicamentos inovadores ainda em fase final de estudos. "Atualmente, os médicos só sabem me parabenizar por passar por essa cirurgia. Não é todo corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que eu vou ficar bem pra próxima etapa. Não acabou ainda. Em abril, eu parto pra Nova York pra fazer um tratamento lá, com medicamentos novos, em fases finais de estudo", explicou.

Antes de seguir para os Estados Unidos, a cantora expressou o desejo de visitar Salvador para se reconectar com sua cultura e espiritualidade. "Tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me recondicionar, me fortalecer. Quimioterapia não farei, mas remédios do tratamento, paliativos para as dores que sinto, vitaminas, sim. Pedi aos meus médicos que, quando eu tirar os pontos, eu possa ir a Salvador não para curtir Carnaval, mas para ficar em casa, dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir gostinho de dendê na cidade, talvez fazer um próprio Ano Novo com meus amigos, ir a igrejas. Bahia cura total. Preciso ir à Bahia!", concluiu.