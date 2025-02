Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (23/2)

MARTE SE AFASTA

Data estelar: Marte se afasta da Terra.

Ufa! Até que foi lindo ver Marte mais pertinho, esse pontinho vermelho no céu, mas seus efeitos aqui na Terra foram tudo, menos deliciosos, porque estimularam nosso pior vício, o egoísmo empedernido, a nossa rebeldia sem causa outra que a de continuarmos desviando a Vida de nossas vidas para fins autocentrados, nos pautando por caprichos.

Outro dia me questionaram se o egoísmo humano não seria também parte do Plano Divino, e a pergunta, evidentemente, tem fundo egoísta, porque impede a percepção de que o Plano Divino é nos dar corda para nos refestelarmos do jeito que quisermos em nossos caprichos perecíveis até chegar o dia em que, fartos de sofrer pelo equívoco egoísta, utilizemos nosso livre arbítrio para voltar nossa percepção à Vida Divina de nossas vidas e nunca mais perdermos tempo e desperdiçarmos vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ambiguidade do momento não se resolve atropelando a realidade, mas organizando o tempo para que haja momentos de expressão e outros de ocultamento. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é algo impossível, ou não?











TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Alguém tem de fazer alguma coisa, e se você não se considera competente o suficiente para agir, então busque as pessoas, que não se encontram distantes, que poderiam ajudar e colaborar nas ações necessárias.









GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nunca caberão todas suas ideias maravilhosas na realidade prática, porque entre o mundo das teorias e o da realidade concreta há um buraco ínfimo de agulha que constrange a grandeza da imaginação. É assim.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ponha suas ideias em prática, mas não espere aplausos por isso, ao contrário, é muito provável que chovam críticas, porque as ideias que andam circulando pela sua alma não são nada convencionais. É muita criatividade.

















LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O mais importante da atualidade é o que você pensa e imagina, mas não comunica, e não há razão alguma, ainda, para sua alma se obrigar a expressar o que, de fato, cairia como uma bomba na vida de certas pessoas. Ou não?















VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas simpáticas e antipáticas estão misturadas nesta parte do caminho, portanto, não há como as separar e selecionar somente as que interessam. Procure navegar no mundo social com soltura e leveza, isso sim.

























LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Brigas desnecessárias acontecem o tempo inteiro, porque as pessoas não se atrevem a colocar sobre a mesa os temas realmente importantes, e ficam discutindo assuntos aleatórios e marginais, como se fossem importantes.

















ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É brincando que se recupera o tempo perdido, porque se você ficar se ressentindo das decisões que tomou, ou se arrependendo de não ter feito isso ou aquilo, lhe garanto que assim continuará perdendo tempo.

















SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Essas suspeitas que andaram atazanando sua alma podem ser verificadas a partir deste momento, mas isso é algo que precisa ser feito com a alma aberta para a possibilidade de você ter errado nas suspeitas.













CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que seja um tanto difícil suportar a presença de certas pessoas, faça um esforço para socializar, já que mesmo sendo antipáticas, essas pessoas servirão de referência para você amadurecer suas ideias.

















AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A última coisa que você precisa é alguém dando palpites sobre as ações que você, e mais ninguém, precisa empreender. Portanto, em silêncio faça seu jogo e que as pessoas julguem você depois de tudo ser finalizado.











PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Será muito melhor você errar por agir precipitadamente do que errar por ficar tempo demais pensando se vai ou não dar certo. Você nasceu, e o nascimento indica a necessidade de expressão concreta das ideias.