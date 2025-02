Esposa de Gerson, do Flamengo, detona convidados da festa da filha

Greice Gonçalves, esposa do jogador Gerson, do Flamengo, usou suas redes sociais na última quarta-feira (19) para expressar sua frustração com a atitude de alguns convidados na festa de 9 anos de sua filha, Giovanna. A influenciadora revelou que ficou incomodada ao descobrir que algumas pessoas decidiram não levar presentes para a menina, justificando que ela já "tem tudo".

Nos stories, Greice não escondeu sua indignação e destacou que toda criança gosta de ganhar presentes, independentemente da condição financeira da família. "Preciso falar, se não, eu vou passar mal. Para alguns convidados da festa de Giovanna. Parem com a porcaria dessa mania de falar que ‘não vai levar nada para uma criança que tem tudo’. Que criança não gosta de ganhar presente? Me fala, porque, que eu saiba, todas as crianças gostam de ganhar presente. Todas as crianças gostam de ser lembradas, né?", afirmou Greice.

A influenciadora explicou que não se trata de uma obrigação, mas sim de uma questão de consideração e carinho. "Eu não estou dizendo que é uma obrigação. Mas, quando se trata da minha filha, eu sempre escuto: ‘Ah, não vou levar nada, porque não sei o que dar para uma criança que já tem tudo’. Cara, isso me deixa até nervosa", desabafou.

Greice também fez questão de deixar claro que não espera presentes caros, apenas um gesto simbólico. Para ela, qualquer lembrança já faria diferença. "Eu sei que nem todo mundo tem condições. Mas, gente, pelo amor de Deus, uma lembrancinha… O que me deixa ‘p’ da vida é que estamos falando de algo simbólico! Pode ir numa papelaria, comprar um bloquinho de papel para minha filha desenhar, e pronto. Ela vai amar!", ressaltou.

O desabafo de Greice gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns internautas apoiaram sua frustração, concordando que toda criança merece ser lembrada, outros acharam que ela exagerou na cobrança de presentes.