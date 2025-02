Ex-guitarrista de banda de rock tem dedos do pé amputados

O ex-guitarrista da banda de punk-rock Bowling for Soup, Chris Burney, compartilhou nas redes sociais, na quarta-feira (19/2), que teve dois dedos do pé direito amputados. A revelação marca um mês desde que Burney se aposentou do grupo musical por problemas médicos.

Em janeiro, a banda anunciou que o guitarrista de 55 anos – fundador da banda no Texas (EUA) em 1994 – deixaria o projeto devido a condições de saúde e exaustão de três décadas na estrada. “Estamos chateados por não ter Chris ao nosso lado, mas apoiamos totalmente sua decisão. Nós três continuaremos, com a bênção de Chris, a construir o legado desta banda que todos nós amamos tanto”, comunicou a Bowling For Soup na época, completando que Burney não seria substituído na turnê.

Detalhes como o motivo da remoção dos membros e o problema de saúde que o levou a aposentadoria não foram revelados pelo ex-guitarrista. Inicialmente, ele informou que havia perdido apenas o dedão, mas um novo registro no Instagram mostrou que a situação resultou na perda de dois dedos.

Bowling For Soup conta com 14 álbuns lançados, sendo o último de 2013, todos com a participação de Burney. Atualmente, a banda é formada por Jaret Reddick, Rob Felicetti e Gary Wiseman, e contava com Erik Chandler como membro até 2019. Os músicos fizeram até uma participação especial em um episódio na animação da Disney Phineas e Ferb, quando cantaram a música Today is Gonna Be a Great Day ao lado dos personagens.