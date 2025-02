Proibida pelo marido? Atriz de ‘História de amor’ ficou 30 anos sem atuar

Marly Bueno, conhecida por sua marcante atuação como Rafaela Moretti em História de Amor (1995), teve uma carreira de altos e baixos na televisão. A atriz iniciou sua jornada na TV Tupi como garota-propaganda nos anos 1950, sendo uma das pioneiras no segmento. Em 1953, migrou para a atuação e participou de diversas produções, incluindo o icônico seriado Alô, Doçura (1960-1961). No entanto, em 1963, deixou a carreira para se dedicar à vida pessoal após se casar com o roteirista Hilton Marques, com quem teve sua única filha, a figurinista Patrícia D’Angelo.

Após um hiato de 30 anos longe da dramaturgia, Marly Bueno retomou sua trajetória artística em 1991, quando Herval Rossano a convidou para a minissérie O Portador. Em entrevista, a atriz revelou que sua decisão de retornar foi espontânea e estimulada por reencontros no meio artístico. No mesmo ano, Manoel Carlos a escalou para Felicidade, destacando seu talento e sensibilidade para interpretar seus textos. A partir daí, Marly consolidou sua presença em novelas de sucesso como Quatro por Quatro (1994), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003).

Em seus últimos anos de carreira, a atriz ainda brilhou em Páginas da Vida (2006), Poder Paralelo (2009) e Rei Davi (2012). Durante as gravações desta última, Marly precisou ser internada às pressas devido a uma complicação intestinal. Em março de 2012, aos 78 anos, faleceu em decorrência de uma disfunção de múltiplos órgãos. Manoel Carlos, em homenagem, lembrou a generosidade e o profissionalismo da atriz, revelando uma última troca de e-mails em que ela mencionava um preocupante diagnóstico de saúde.

O legado de Marly Bueno permanece vivo na memória do público, que acompanhou sua trajetória de dedicação à arte. Seu talento e carisma marcaram a história da televisão brasileira, eternizando-a como uma das grandes damas da teledramaturgia.