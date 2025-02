"Se não for Calvin Klein, eca!": 'Trap do trepa trepa' movimenta internautas

A atriz Luísa Perissé, filha da humorista Heloísa Périssé, viralizou nas redes sociais ao longo da última semana depois de apresentar uma composição autoral inusitada durante participação no podcast Pé no Sofá. O Trap do Trepa Trepa surgiu em resposta à pergunta das apresentadoras a Heloísa sobre o que Luísa faz que a deixa sem palavras: “Ah, gente, as músicas que ela faz.”

Ao descobrirem o hit, parte dos internautas ficaram cativados com o carisma de Luísa, enquanto outros não acharam muita graça. Memes do “Se não for Calvin Klein, eca!” surgiram por toda a internet, e a atriz se tornou o assunto do momento. “Imagina a cara da Anitta, Luisa Sonza, Ivete Sangalo... vendo que o hit do carnaval vai ser o Trap do trepa trepa”, comentou um usuário do X (antigo Twitter).

Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem ep, clipe, música, jingle e os crlh pra no final a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok pic.twitter.com/8Jemjvq6oc — curatori (@italo_muratori) February 21, 2025

Entretanto, Anitta não aderiu à rivalidade sugerida e até compartilhou um vídeo nas redes no qual aparecia cantando o Trap do trepa trepa versão funk. O cantor Gusttavo Lima também apareceu performando o hit em um evento de carnaval, quando foliões se juntaram ao coro da música.

Embora muitos internautas estejam adorando a participação de Luísa, que é neta de Chico Anysio, outros comentaram que “alguns memes já nascem com data de validade expirada, o dessa semana é esse trap do trepa” e “quem gosta desse video do trap do trepa tem a mesma energia de Virgínia, descer pra BC, pistache, me mimei e Maria Flor".

“Gente, vamos ser menos amargos, deixa os outros passar vergonha em paz… Tem uma galera amando a Luísa Perissé por acharem ela autêntica e sem medo de passar vergonha e vocês nessa, ver os outros vivendo a própria vida da forma que eles querem te incomoda tanto assim?”, questionou outro internauta.