Saiba quais são os 3 maiores cachês da história da Playboy

Não há dúvidas em torno do grande sucesso causado pela extinta revista Playboy entre as décadas de 1990 e 2000. O forte apelo do grande público com a sensualidade exacerbada das personalidades femininas da época, tornou a revista uma fonte de renda lucrativa.

Diversas atrizes, apresentadoras, cantoras e modelos estamparam as capas da publicação, acompanhadas de campanhas publicitárias e confissões. Além da repercussão, o impacto da Playboy trouxe debates sobre a objetificação da mulher e os padrões de beleza impostos pela mídia.

Além disto, cachês milionários, inclusive, já foram desembolsados para garantir ensaios exclusivos da Playboy com famosas. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com os 3 maiores cachês da história da revista. Confira abaixo:

3. Cleo (R$ 1,2 milhão) – 2010

2. Kelly Key (R$ 1,5 milhão) – 2002