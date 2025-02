Belo abre o jogo sobre vida sexual em meio a novo romance com modelo

Reprodução/Instagram Belo e Rayane Figliuzzi

Belo abriu o jogo sobre como anda sua vida sexual atualmente, em meio ao romance com a modelo e influenciadora Rayane Figliuzzi, assumido recentemente.

Em entrevista ao quadro Café com Ex, no canal do YouTube da Betnacional, o cantor não especificou sobre a intimidade no relacionamento atual, mas afirmou que não está tendo tempo para tal.

"Estou devagar [para sexo]. Estou trabalhando com muita coisa, tendo tempo de nada, muito sossegado. O Carnaval vai ser uma doideira e [já] venho de turnê do Soweto", disse Belo, que ainda confidenciou que já recebeu um convite da Globo para entrar no BBB, mas que não aceitou por questões profissionais.

"Eu gostaria de um dia participar. Fui convidado, mas não pude [aceitar]. Acho que me daria muito bem", declarou o cantor, que ainda aproveitou para confessar que não costuma acompanhar tanto sua ex, Gracyanne Barbosa, no BBB 25.

"Gracyanne sempre foi muito perseverante, guerreira, lutadora. Uma garota que saiu de casa muito cedo para ganhar a vida. Ela está jogando bem e pode ir bem em [prova de] resistência", afirmou Belo.

