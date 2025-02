Carnarock reúne os roqueiros no Motorock de Taguatinga

O carnaval é um período de festas para os brasileiros, mas muitos podem não se sentir incluídos nos bloquinhos tradicionais. Afinal, para onde vão os rockeiros no carnaval? Para reunir fãs do new metal, o Carnarock da Definitive New Metal pluga na tomada, neste sábado (1/3), às 18h, no Motorock em Taguatinga. Fundado por Pedro França e pela produtoras Bárbara Suellen e Rayane Silva, a primeira edição do evento terá a participação de três bandas do new meta; a Fallen um cover de Evanescence, Right Now, cover de korn e Prollogy, cover de Static-X.

"A ideia é manter a chama do rock acesa em Brasília. Em todos os gêneros e não só o new metal. Demonstrar que a capital do rock ainda existe e é rica, cheia de bandas que fazem os melhores tributos nos pubs e bares do DF, aos autorais, seguindo o exemplo de onde tantas bandas saíram daqui para fazer história", afirmam os organizadores.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel