Ainda dá tempo de viajar no Carnaval?

Com a folia se aproximando, muitos brasileiros ainda não definiram seus planos para o Carnaval. Seja por questões financeiras ou pela incerteza quanto à possibilidade de folga, a decisão de viajar no Carnaval acaba ficando para a última hora. Apesar do aumento nos preços de passagens e pacotes, ainda é possível economizar na viagem.

Edson Lopes, CEO da FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, explica que quem deixou para planejar a viagem de última hora tem duas alternativas: buscar destinos fora do circuito carnavalesco, como Curitiba e Angra dos Reis, e optar por meios de transporte mais econômicos, como o ônibus.











“Com o tempo curto para planejamento, vale considerar destinos com menor procura, que naturalmente terão preços mais baixos em comparação às cidades mais disputadas”, afirma Lopes. Segundo o executivo, em períodos de alta demanda como o Carnaval, viajar de ônibus pode ser até sete vezes mais barato do que de avião.

Os números não mentem

Dados do Ministério do Turismo indicam que 29% dos viajantes utilizarão o ônibus como meio de transporte. Já uma pesquisa do Google revela que 61% dos turistas compram passagens na mesma semana da viagem, reforçando o hábito de esperar por promoções de última hora ou a dificuldade em se programar com antecedência.

“A melhor estratégia é planejar a viagem ao longo do ano, criando uma reserva financeira que contemple transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Outra dica é viajar em grupo, o que permite dividir despesas e reduzir os custos”, acrescenta Lopes.

Para quem ainda pretende viajar no Carnaval, o ônibus segue como a opção mais acessível. Além do preço, é importante considerar a duração da viagem e o melhor horário para embarque. Durante o dia, as tarifas podem ser mais atraentes, enquanto à noite, devido à alta procura, a escolha pode ser mais vantajosa para trajetos longos.

No geral, os brasileiros têm demonstrado maior preparo financeiro para viagens. Uma pesquisa da FlixBus aponta que 14% dos viajantes pretendem gastar entre R$ 1.000 e R$ 2.000, enquanto 13% estimam desembolsar de R$ 2.000 a R$ 3.000. Outros 12% planejam gastar entre R$ 250 e R$ 500. Os números estão alinhados com dados do Ministério do Turismo, que indicam que 13% dos viajantes têm um orçamento entre R$ 2.000 e R$ 3.000 para o período carnavalesco.