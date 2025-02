Oscar 2025: conheça os filmes que concorrem com 'Ainda estou aqui'

A confraternização está cada vez em alta, na esfera dos concorrentes ao 97º Oscar — que terá transmissão com a entrega dos prêmios no próximo domingo. Farol à frente das três indicações ao Oscar do Brasil (neste ano, lembrado por melhor filme e melhor filme internacional, com Ainda estou aqui), a atriz indicada Fernanda Torres tem trazido leveza à disputa, como visto no banquete da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que, em 2025, juntou os concorrentes e foi transformado em jantar. Tudo transcorreu no icônico Academy Museum of Motion Pictures (Los Angeles), no qual a brasileira tirou selfie e posou ao lado de Jane Fonda, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Monica Barbaro e Isabella Rossellini.

Não ter o diretor Walter Salles indicado a melhor diretor enfraquece o possível rendimento de Ainda estou aqui, mas o peso de 10 concorrentes entre os finalistas a melhor filme não deixa de dar fiapo de esperança ao filme nacional. Com pitadas de espanhol, questionável representatividade de mexicanos, que renegaram o representante francês Emilia Pérez (título musical conduzido por Jacques Audiard) e muito português, a moldura do Oscar se completa com a chegada ao streaming de Nickel boys (confira a crítica). Relembre, abaixo os concorrentes a melhor filme.