Lore Improta flagra Léo Santana sem cueca dentro da van; veja o vídeo

Lore Improta não perdeu a oportunidade de brincar com o marido, Léo Santana, após o cantor comandar seu trio elétrico em Salvador, na Bahia. A influenciadora flagrou o momento em que ele entrou na van sem cueca, usando apenas um short confortável.

Nas redes sociais, Lore filmou a cena e fez questão de expor a escolha inusitada do cantor. "Você está vendo? Registra aí. Ele está saindo com o short que dorme em casa. Está sem cueca, minha sogra! Vixe, está sem cueca! Ele vai ver!", brincou ela, chegando até a passar a mão por cima da peça para confirmar.

Léo, por sua vez, tentou se justificar. "Estou todo suado", disse ele. Mas Lore não deixou barato e logo rebateu. "Eu também vou ficar toda suada na Sapucaí. Já viu minha fantasia? Linda!", alfinetou a musa da Unidos do Viradouro, que vai desfilar na Marquês de Sapucaí.

Antes do flagra, Lore já tinha curtido o trio do marido de um jeito bem diferente. Para evitar o assédio dos fãs e aproveitar a festa com mais liberdade, ela se fantasiou de ET. A estratégia é comum entre famosos que querem curtir o Carnaval no meio do público sem chamar atenção.