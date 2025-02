O que Maite Perroni disse sobre ex-colegas do RBD

Maite Perroni abriu o jogo sobre sua relação com Anahí e Dulce María após a aguardada turnê de reunião do RBD em 2023. O grupo mexicano, que marcou uma geração, teve um retorno triunfal aos palcos, incluindo apresentações memoráveis no Brasil. No entanto, o reencontro foi seguido por uma polêmica disputa judicial contra o empresário Guillermo Rosas.

Durante uma entrevista ao programa “Sale El Sol”, Maite destacou que as diferenças entre os membros são naturais e fazem parte do amadurecimento individual. “Acredito que cada um tem uma forma de pensar e, como adultos, tomamos nossas próprias decisões. É assim que funciona. Felizmente, meus amigos e minha família seguem os mesmos há 20 anos”, afirmou a cantora e atriz.

A controvérsia envolvendo Guillermo Rosas surgiu após acusações de desvio de parte dos lucros obtidos com a turnê, que também contou com a participação de Christopher Uckermann e Christian Chávez. O empresário, no entanto, nega qualquer irregularidade. Em maio de 2024, o RBD emitiu um comunicado oficial informando que auditorias identificaram inconsistências financeiras significativas no gerenciamento dos fundos arrecadados durante os shows.

Sobre a possibilidade de um novo retorno do grupo aos palcos, Maite foi direta: “A verdade é que, por enquanto, não há nenhum plano”.