"Ainda estou aqui" desbancará "Emilia Pérez" no Oscar, prevê "NY Times"

Além de acreditar na vitória de Fernanda Torres como melhor atriz no Oscar 2025, o jornalista Kyle Buchanan, do The New York Times, também aposta em Ainda estou aqui como o grande vencedor na categoria de melhor filme internacional.

Em um texto publicado nesta quinta-feira (27/2), Buchanan prevê que o longa de Walter Salles desbancará Emilia Pérez. "Era uma vez, Emilia Pérez tinha essa categoria completamente bloqueada. Mas com esse filme nas cordas, é Ainda estou aqui que está montando uma onda tardia com os votantes", diz a matéria.

Emilia Pérez é o maior concorrente de Ainda estou aqui. O longa francês ganhou diversos prêmios desde o início do ano, superando o filme de Walter Salles no Globo de Ouro e no Bafta. A produção francesa também fez história se tornando o filme estrangeiro mais indicado da história do Oscar.

















O jornalista britânico Tom Phillips, correspondente da América Latina do The Guardian, também publicou um artigo enaltecendo Ainda estou aqui. No texto, o profissional alega que o longa de Walter Salles deveria vencer o Oscar de Melhor Filme.

"O filme tocou um ponto sensível, no Brasil e no mundo, à medida que o público lida com uma nova era de autoritarismo, liderada por figuras egocêntricas, não muito diferentes daquelas que governaram o Brasil durante o regime militar de 1964-85 retratado em Ainda estou aqui", escreveu Phillips.

O Brasil está concorrendo com o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, em três categorias do Oscar: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. Até o momento, o longa que conta a história de Eunice Paiva foi indicado em grandes premiações do cinema, chegando a ganhar um Globo de Ouro inédito no início de janeiro.