Paolla de Oliveira encanta e comanda a festa do Cordão da Bola Preta no RJ

Em um look carnavalesco preto e branco, Paolla de Oliveira utilizou as redes sociais neste sábado (1/3) para compartilhar a participação no bloco carioca Cordão da Bola Preta. “O bloco mais antigo do rio é a tradição que não pode faltar”, afirmou. A atriz festejou com mais de dois milhões de foliões.

O 106º desfile do Cordão iniciou às 9h, saindo da Rua Primeiro de Março, de onde seguiu até a Avenida Presidente Antônio Carlos. A atacante Adriana Leal também fez presença no bloco.

Em 2024, Paolla comemorou o carnaval como rainha da bateria do Grande Rio. Na sexta (28/2) a atriz compartilhou nas redes os preparativos para a festa do Cordão, quando se emocionou ao falar do fim da trajetória como rainha de bateria: "Último Carnaval. Será que eu dou conta? Eles nem falaram nada e eu já estou toda cagada."

Em entrevista ao portal Uol, Paolla afirmou que o bloco carnavalesco é um sinônimo de liberdade: "É no sol, com calor, todo mundo junto. Pessoas fantasiadas como quiserem. É o símbolo da liberdade que traz o nosso Carnaval. Me sinto muito honrada".

“Não quero desfilar como despedida. Vou chorar? Vou. Mas de alegria por fazer parte dessa festa, de fazer parte da Grande Rio e nunca sair do Carnaval. Minha história está escrita com o Carnaval e nunca vou esquecer isso”, disse a atriz ao Uol sobre o último carnaval.