Gene Hackman e esposa teriam morrido 10 dias antes de corpos serem achados; o que mais se sabe

O astro americano de cinema Gene Hackman, a esposa dele, Betsy Arakawa, e o cachorro do casal foram encontrados mortos em casa em Santa Fé, no Estado do Novo México, segundo informaram as autoridades americanas na quinta-feira (27/2).

Em uma carreira de mais de seis décadas, Hackman recebeu dois Oscars por seu trabalho em Operação França (melhor ator protagonista) e Os Imperdoáveis (melhor ator coadjuvante).

As circunstâncias da morte do casal ainda não foram esclarecidas. Os investigadores disseram na sexta (28/02) que Hackman e a esposa possivelmente estavam mortos desde o dia 17 de fevereiro- 10 dias antes dos corpos do casal serem encontrados.

Os corpos não tinham sinais de ferimentos, mas as autoridades locais disseram que as mortes são "suspeitas o suficiente" para uma investigação e não descartaram crime.

Confira o que se sabe até agora sobre o caso.

Como as mortes foram descobertas?

Os corpos do casal e de um de seus cães foram encontrados na quarta-feira (26/2) em sua casa em Santa Fé, no Estado americano do Novo México, depois que um trabalhador da manutenção ligou para os serviços de emergência.

Uma gravação da ligação para o 911 obtida pela BBC mostra o autor da ligação emocionado contando como encontrou os dois corpos.

Hackman, de 95 anos, foi descoberto em uma sala lateral perto da cozinha, enquanto Arakawa, de 65 anos, foi encontrada em um banheiro, na propriedade do casal em Old Sunset Trail, na comunidade de Hyde Park.

O casal parecia estar "morto há um bom tempo", disse o xerife Adan Mendoza.

O corpo de Arakawa mostrou sinais de "decomposição" e "mumificação" nas mãos e pés, disse um detetive.

Os restos mortais de Hackman "mostraram sinais óbvios de morte semelhantes e consistentes" com os de sua esposa.

Um cão pastor alemão de propriedade do casal foi encontrado morto em um armário de banheiro perto de Arakawa.

O que se sabe sobre a causa da morte de Hackman e Arakawa?

Nenhuma causa foi informada nas declarações policiais imediatamente após o anúncio das mortes.

As autoridades não relataram sinais de ferimentos, mas consideraram as mortes "suspeitas o suficiente" para investigar e não descartaram crime.

Perto da cabeça de Arakawa havia um aquecedor portátil, que o detetive acredita que pode ter sido derrubado caso ela tenha caído abruptamente no chão.

Testes de monóxido de carbono e toxicologia foram solicitados para os corpos de Hackman e Arakawa.

A empresa de serviços públicos local não encontrou nenhum sinal de vazamento de gás na área e o corpo de bombeiros não detectou nenhuma indicação de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento, de acordo com o mandado de busca.

O mandado sugere que a polícia pode estar cogitando que "algum tipo de envenenamento por gás" aconteceu, mas que ainda não há dados suficientes para isso, e que nada pode ser descartado, disse Laurie Levenson, professora de direito da Loyola Marymount University, em entrevista para a agência Associated Press.

Um frasco de remédio e pílulas espalhadas estavam no balcão do banheiro perto do corpo de Arakawa.

Hackman foi encontrado vestindo calças de moletom cinza, uma camiseta azul de manga comprida e chinelos marrons. Óculos escuros e uma bengala estavam ao lado do corpo.

O detetive suspeita que o ator tenha sofrido uma queda repentina.

Por que as mortes são consideradas suspeitas?

As circunstâncias da morte foram consideradas "suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação completas", diz o mandado de busca, porque o trabalhador que ligou para os serviços de emergência encontrou a porta da frente da propriedade aberta.

No entanto, o detetive não observou nenhum sinal de entrada forçada na casa. Nada parecia fora do lugar lá dentro.

"Não havia nenhuma indicação de briga", disse o xerife Mendoza. "Não havia nenhuma indicação de algo que estivesse faltando na casa ou fora do lugar. Isso seria uma indicação de que um crime teria ocorrido."

Dois outros cães saudáveis ??foram encontrados vagando pela propriedade — um dentro e um fora.

O que se sabe sobre a hora de suas mortes?

Tudo o que se sabe é que dois trabalhadores da manutenção, um dos quais ligou para os serviços de emergência, disseram que tiveram contato com o casal pela última vez duas semanas antes.

Os dois trabalhadores disseram que às vezes realizavam trabalhos de rotina na propriedade, mas raramente viam Hackman e Arakawa.

Eles se comunicavam com eles por telefone e mensagem de texto, principalmente com Arakawa.

O que se sabe sobre a saúde do casal?

A filha de Hackman, Leslie Anne Hackman, disse ao jornal britânico Mail Online que seu pai estava em "condições físicas muito boas", apesar da idade, e que não havia passado por "nenhuma cirurgia importante" nos últimos meses.

"Ele gostava de fazer Pilates e ioga, e continuava fazendo isso várias vezes por semana", disse ela. "Então ele estava com boa saúde."

O casal teve um "casamento maravilhoso", que começou em 1991, acrescentou ela.

"Dou crédito à esposa dele, Betsy, por mantê-lo vivo", disse ela. "[Betsy] cuidou muito, muito bem dele e estava sempre cuidando de sua saúde."

Uma vida no cinema

Hackman tinha 95 anos e sua esposa, 65. Ela era pianista clássica.

Ele ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel como Jimmy "Popeye" Doyle no suspense Operação França, de William Friedkin, em 1971, e também de melhor ator coadjuvante por interpretar Little Bill Daggett no filme de faroeste Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, em 1992.

Seus outros papéis indicados ao Oscar foram pelo filme Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas, de 1967; e em Meu Pai, um Estranho, de 1970, além de um agente policial em Mississippi em Chamas (1988).

O astro interpretou mais de cem papéis em sua vida, incluindo Lex Luthor em filmes do Superman nas décadas de 1970 e 1980.

Ele também estrelou os filmes de sucesso O Júri, A Conversação (de Francis Ford Coppola) e Os Excêntricos Tenenbaums (de Wes Anderson).

Além de ganhar o Oscar, ele também ganhou dois Bafta, quatro Globos de Ouro e um Screen Actors Guild Award.

Sua última aparição no cinema foi como Monroe Cole em Uma Eleição Muito Atrapalhada, em 2004. Depois disso, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México.

Nascido na Califórnia em 1930, Hackman se alistou no exército aos 16 anos, tendo mentido sobre sua idade. Ele serviu por quatro anos e meio.

Ele foi destacado para a China, Havaí e Japão antes de ser dispensado, em 1951.

Após o serviço militar, depois de viver e trabalhar em Nova York e estudar jornalismo e produção televisiva na Universidade de Illinois, ele decidiu voltar para a Califórnia para seguir seu sonho de virar ator.

Hackman ingressou na companhia de teatro Pasadena Playhouse na Califórnia, onde fez amizade com o jovem Dustin Hoffman.

"Acho que eu queria ser ator desde os meus 10 anos, talvez até mais novo que isso", ele disse em uma entrevista.

"[Por causa de] lembranças dos primeiros filmes que eu tinha visto e atores que eu admirava, como James Cagney, Errol Flynn. Esses caras de filmes românticos de ação."

"Quando vi aqueles atores, senti que poderia fazer isso. Mas fiquei em Nova York por cerca de oito anos antes de ter um emprego. Vendi sapatos femininos, lustrei móveis de couro, dirigi um caminhão."

"Acho que se você tem força e quer muito, você consegue."

Ele acrescentou que "queria atuar", mas "sempre esteve convencido de que os atores tinham que ser bonitos".

"Isso veio dos dias em que Errol Flynn era meu ídolo. Eu saía do teatro e ficava assustado quando olhava no espelho porque eu não me parecia com Flynn. Eu me sentia como ele."

Ele voltou para Nova York em 1963, atuando em produções de teatro fora do circuito da Broadway e com papéis menores na TV.

Foi na década de 1970 que ele começou a ganhar fama, primeiro como o detetive de Nova York Jimmy "Popeye" Doyle, o protagonista de Operação França.

A partir daí, ele se tornou uma figura conhecida do cinema em filmes de catástrofe como O Destino do Poseidon, de 1972.

Hackman e sua primeira esposa, Faye Maltese, ficaram juntos por 30 anos e criaram três filhos antes de se divorciarem, em 1986.

Em seus últimos anos, ele e sua segunda esposa, Betsy, uma pianista clássica, ficaram longe dos holofotes, exceto por uma rara aparição pública juntos no Globo de Ouro de 2003, onde ele ganhou o prêmio Cecil B. deMille.

Em 2008, ele disse à agência Reuters: "Não dei uma entrevista coletiva para anunciar minha aposentadoria. Mas sim, não vou mais atuar."

"Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso."

Ele disse que estava se concentrando em sua paixão por escrever romances.

"Fui treinado para ser ator, não uma estrela. Fui treinado para interpretar papéis, não para lidar com fama, agentes, advogados e imprensa", ele disse, em entrevista.

"Realmente me custa muito emocionalmente me assistir na tela. Penso em mim mesmo e me sinto muito jovem, mas quando me olho [nos filmes] vejo esse velho com queixos largos, olhos cansados, entradas no cabelo e tudo mais."