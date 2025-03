Morre David Johansen, pioneiro do Punk, aos 75 anos

No início do ano, Johansen foi diagnosticado com um câncer em estágio quatro e um tumor cerebral - (crédito: Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

O músico David Johansen, vocalista da banda punk New York Dolls, morreu aos 75 anos. Segundo a revista Rolling Stone, a morte do cantor foi confirmada neste sábado (1º/3) por familiares. O artista era o último sobrevivente da banda nova-iorquina. Ele deixa a esposa e uma enteada Mara e Leah Hennessey, respectivamente.

Em declaração à revista, eles disseram que Johansen morreu em casa na sexta-feira (28/2) de mãos dadas com sua esposa Mara Hennessey e sua filha Leah, cercados por minha música, flores e amor”. A nota também afirmou que o músico "morreu de causas naturais após quase uma década de doença."

No início do ano, Johansen foi diagnosticado com um câncer em estágio quatro e um tumor cerebral. À época ele se encontrava acamado e sem condições de se mover após sofrer uma queda em novembro, a qual resultou em duas fraturas nas costas. A família do músico criou uma campanha para arrecadar fundos que cobrissem o tratamento que necessitava 24 horas por dia.

Johansen, natural de Nova York, ganhou destaque por sua atuação no influente grupo punk New York Dolls. Durante os primeiros anos da banda, na década de 70, ele registrou dois álbuns marcantes de glam punk: "New York Dolls", lançado em 1973, e "Too Much Too Soon", de 1974. Johansen colaborou na composição da maior parte das faixas ao lado do guitarrista Johnny Thunders.