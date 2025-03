José Leonardo, filho caçula de Virgínia, é internado com bronquiolite

Filho caçula de Virgínia Fonseca, José Leonardo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro devido a um quadro de bronquiolite. Nas redes sociais, a influencer confortou seus seguidores ao negar ser grave o quadro do pequeno José, mas afirmou que era necessário realizar tratamento intensivo.

José Leonardo deu entrada no hospital no sábado (1º/3). “José tá com bronquiolite, não está grave mas precisando de tratamento intensivo!!! Mesmo dodói ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço!!! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração ta de ver ele aqui internado ”, escreveu.

