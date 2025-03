Oscar 2025: Kieran Culkin, de 'A verdadeira dor', vence como melhor ator coadjuvante

O ator norte-americano Kieran Culkin participa da 97ª edição do Oscar - (crédito: Robyn Beck / AFP)

Kieran Culkin conquista o Oscar de Melhor ator coadjuvante pelo papel de Benji, um homem excêntrico e espontâneo, na comédia dramática A verdadeira dor, essa foi a primeira indicação da carreira do ator. A premiação foi realizada neste domingo (2/3), em Los Angeles, Califórnia. A transmissão no Brasil foi feita pela TV Globo, TNT e pela Max.

Escrito, dirigido e protagonizado por Jesse Eisenberg, o filme acompanha dois primos, Benji e David, em uma viagem a Polônia para participar de uma excursão que revisita memórias do Holocausto, em homenagem a avó dos dois que faleceu recentemente. Criados quase como irmãos quando eram crianças, os dois se afastaram na vida adulta e têm personalidades completamente opostas: enquanto Dave é pai, contido e pragmático, Benji é, aparentemente, desprendido com a vida e bastante excêntrico. À medida que a viagem acontece, as tensões vão aumentando e velhos problemas vão voltando à tona.

Leia também: Confira a lista completa de vencedores do Oscar 2025



















































Culkin desbancou Yura Borisov, Edward Norton, Guy Pearce e seu ex colega de elenco Jeremy Strong na conquista da estatueta dourada. Ao longo da temporada, Kieran ganhou todos os prêmios em que foi indicado, incluindo o Globo de Ouro, Bafta, Critics’ Choice, o SAG (prêmio do sindicato dos atores) e agora o Oscar, todos na categoria de ator coadjuvante.

Irmão de Macaulay Culkin, o ator iniciou a carreira antes de completar 10 anos de idade ao participar dos filmes Esqueceram de mim e O pai da noiva. Ele estrelou a comédia A estranha família de Igby, pelo qual ganhou sua primeira indicação no Globo de Ouro e fez parte do elenco de Scott Pilgrim contra o mundo. Apesar de ter diversos trabalhos, Culkin ganhou popularidade em 2018 com a série Succession, que lhe rendeu um Emmy e uma legião de fãs.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes