"Não preparo discurso", diz Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar

Em entrevista a repórteres no tapete vermelho da 97ª edição do Oscar, premiação em que está indicada à categoria principal de atuação feminina, Fernanda Torres contou sobre sentimentos e expectativas relativos à noite da cerimônia. Em posse de um "amuleto da sorte", o Pikachu, ela afirmou que a sensação de estar presente no evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, bem como toda a comoção gerada por Ainda estou aqui, "é incrível".

"Eu acordei hoje angustiada", contou a artista, mas logo afirmou que, no momento, estava se sentindo muito bem. "O que sinto hoje aqui é (fruto de) um longo trabalho de seis meses", disse, enfatizando todo o aprendizado que foi adquirido ao lado de Walter Salles, diretor do primeiro longa brasileiro a concorrer a melhor filme.



















































Segundo Torres, Ainda estou aqui "extrapolou a própria cultura" e "moveu coisas" em diversas áreas, como política: "Furou a bolha que a gente estava de ódio". Ao ser perguntada se o mundo estava precisando da produção, ela respondeu: "O mundo não sei, mas eu estava".

"Move o mundo e muda e acho que as pessoas sentem isso", completou. "Acho que esse filme fala dessa família (de) que tentaram apagar da história", ela diz. A literatura de Marcelo Rubens Paiva — criança à época dos ocorridos retratados pelo longa — e da produção de Salles, porém, trazem de volta essas memórias, e Fernanda acredita que as pessoas que assistem a Ainda estou aqui sentem isso. "A família representa o Brasil."

Além disso, o filme criou um tipo de coletivo, não apenas no cinema, mas em diversos âmbitos. Sobre as homenagens ao redor do país, inclusive no carnaval, ela demonstrou ainda mais felicidade. "Inspirar boneco de Olinda, isso sim é consagração. Não estou acreditando."

Sobre falas que entregaria ao público no caso de ganhar prêmios, a atriz indicada afirmou que não tem nada pronto: "Eu não preparo discurso". Segundo ela, isso "é a primeira coisa para não levar" o prêmio. Ela não quis comentar expectativas.

A brasileira também foi entrevistada por repórteres estrangeiros e explicou que o "amuleto da sorte" que estava carregando advinha de meme que viralizou nas redes sociais.

Oscar 2025

Considerado como a premiação mais importante do cinema mundial, o Oscar chegou à 97ª edição neste ano. A cerimônia acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA).

Emilia Pérez liderou com 13 indicações, enquanto O brutalista e Wicked ficaram em segundo lugar, com 10 indicações cada. O filme brasileiro Ainda estou aqui concorre em três categorias (melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz).

A cerimônia, apresentada pela primeira vez pelo comediante Conan O'Brien, vai homenagear os bombeiros que lutaram contra os graves incêndios florestais que devastaram Los Angeles em janeiro, causando a morte de pelo menos 29 pessoas.