'Ainda estou aqui' ganha o primeiro Oscar do Brasil: melhor filme internacional

Walter Salles aceita o prêmio Internacional de Longa-Metragem por "Im Still Here" no palco durante o 97º Oscar Anual no Dolby Theatre - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ainda estou aqui fez história e garantiu o primeiro Oscar da história do Brasil. O filme, dirigido por Walter Salles, ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa derrota Emília Peréz, Flow, A garota da Agulha e A semente do fruto sagrado.

O prêmio foi entregue pela atriz Penélope Cruz. Ao aceitar o trófeu, o diretor Walter Salles agradeceu as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro — que interpretaram Eunice Paiva. O filme ainda concorre a Melhor filme e Fernanda Torres concorre a Melhor atriz.

Com campanha excepcional, o longa de Walter Salles somou mais de trinta prêmios, nacionais e internacionais, no decorrer na temporada. Ainda estou aqui conta a história de Eunice Paiva que precisa seguir e cuidar de sua família após o sumiço do marido, Rubens Paiva. A trama é baseada no livro de mesmo nome do autor Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice.

Antes de Ainda estou aqui, o último filme indicado a categoria de Melhor filme internacional foi Central do Brasil, em 1999. O país apareceu na premiação com O que é isso, companheiro? (1998) de Bruno Barreto, O quatrilho (1996) de Fábio Barreto e a primeira indicação foi com O pagador de promessas (1963) de Anselmo Duarte.