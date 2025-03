Apresentador do Oscar é criticado por piada com "Ainda estou aqui"

Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025 - (crédito: Kevin Winter/Getty Images via AFP)

No monólogo de abertura do Oscar 2025, o apresentador Conan O'Brien proferiu uma série de piadas que tiveram como alvo a personagem de Fernanda Torres em Ainda estou aqui, Eunice Paiva, e a atriz Karla Sofía Gascón, de Emília Pérez, envolvida em uma série de polêmicas.

Ao introduzir a presença de Fernanda no evento, o comediante comentou sobre a história do longa brasileiro, que concorre em três categorias (Melhor filme, Melhor filme internacional e Melhor atriz): “Ainda estou aqui é sobre uma mulher que cria a família sozinha após o marido desaparecer. Minha esposa assistiu, falou que adorou a história e queria que acontecesse com ela”

O comentário infeliz do apresentador desconsiderou o contexto histórico da época como retratado no filme, passado na ditadura militar brasileira, quando centenas de pessoas foram vítimas de desaparecimento e tortura. Após a tentativa de piada, as câmeras do Oscar focaram em Fernanda, que esboçava um sorriso.



















































Nas redes sociais, o público criticou a fala de Conan, que teria desrespeitado a proposta do filme e a história do Brasil. “O Conan citou Ainda estou aqui mas fez uma piada de extremo mal gosto considerando a história trágica da família Paiva”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). “Rapaz... Essa piada do Conan demonstra que ele não viu o Filme”, disse outro.

Cancelado pelos brasileiros nas redes, o apresentador ainda zombou das polêmicas envolvendo a atriz de Emilia Pérez, que teve antigos tweets supostamente racistas expostos e foi afastada da campanha do filme. "Anora usa a palavra com F (um palavrão em inglês) 479 vezes. São três a mais que o recorde atingido pelo agente de Karla Sofía Gascón", brincou.

"Gascón está aqui hoje e... Sim, sim... Karla, se você for reclamar do Oscar, lembre-se: meu nome é Jimmy Kimmel", Conan continuou, citando o nome de outro humorista apresentador de talk-show.