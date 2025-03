O melhor de 'Emilia Pérez', Zoë Saldaña leva Oscar de atriz coadjuvante

Saldaña venceu o Critics Choice, o Globo de Ouro, o Prêmio do sindicato dos atores, o Bafta e o AACTA Award de Melhor atriz coadjuvante e o Prêmio de interpretação feminina em Cannes - (crédito: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como já era de se esperar, Zoë Saldaña vence o Oscar de melhor atriz coadjuvante por interpretar a advogada Rita Mora Castro no longa francês Emilia Pérez. Ela derrota Ariana Grande, Isabella Rossellini, Felicity Jones e Monica Barbaro. A premiação foi realizada neste domingo (2/3), em Los Angeles, Califórnia. A transmissão no Brasil foi feita pela TV Globo, TNT e pela Max.

Leia também: Confira a lista completa de vencedores do Oscar 2025

A produção se passa no México e acompanha a advogada Rita (Zoë Saldaña), que está infeliz com seu trabalho e recebe uma proposta que vai mudar sua vida: apagar a identidade de um chefe de cartel. Juan Del Monte decide abandonar o crime, desaparecer e se transformar em uma nova pessoa: Emília Pérez (Karla Sofía Gascón).

Saldaña venceu o Critics Choice, o Globo de Ouro, o Prêmio do sindicato dos atores, o Bafta e o AACTA Award de Melhor atriz coadjuvante e o Prêmio de interpretação feminina em Cannes ao lado de Karla Sofía Gascón, Selena Gomez e Adriana Paz, suas colegas no filme. Emilia Perez foi o longa mais indicado desta edição do Oscar e concorreu em 13 categorias, incluindo Melhor filme, Melhor atriz, Melhor diretor e Melhor filme internacional.



















































Saldaña nasceu em Nova Jersey, filha de pais Dominicanos e Porto-riquenhos, e desde de nova perseguiu a carreira artística, participando do filme Crossroads: Amigas para Sempre ao lado de Britney Spears. A atriz ganhou destaque mundial em 2009 ao participar da franquia de Star Trek e estrelar Avatar de James Cameron. Em 2014, ela entrou para o universo cinematográfico da Marvel como Gamora em Guardiões da Galáxia, e desde então interpretou a personagem em mais quatro sucessos de bilheteria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes