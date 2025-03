Turma da Mônica homenageia Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui

A atriz Fernanda Torres foi homenageada com uma ilustração produzida por Maurício de Souza, cartunista responsável pelo quadrinho Turma da Mônica. A imagem foi publicada no Instagram da Turma da Mônica, no domingo (2/3).

Na charge, Maurício de Souza transforma Mônica em "Fátima", personagem feita por Fernanda Torres na série da TV Globo Tapas e Beijos. O filme Ainda estou aqui também foi homenageado pela conta do quadrinho.