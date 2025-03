Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (9/3)

A RETIDÃO INVENCÍVEL



Data estelar: Lua continua crescendo em Câncer.



E nós por aqui na Terra também continuamos crescendo, em todos os sentidos, uns de índole evolutiva, para que nosso reino seja capaz de transparecer a glória objetiva e subjetiva que lhe é de direito, mas também crescemos no sentido da índole involutiva, retrocedendo à idiotice brutal do ser humano prevalecer pela força egoísta.



Apesar de ser uma tentação, não nos detenhamos a criticar o obscurantismo que se justifica com argumentos aparentemente inteligentes para explicar sua necessidade, tratemos tudo isso com sábia indiferença, cientes de que faremos o possível para nos preservarmos no caminho da retidão, que os canalhas sem coração não sabem como administrar.



Não precisamos ser puros nem santos, mas honestos em nossas falhas e estar sempre de prontidão para protegermos os vulneráveis.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você tenha contido muitas vontades, essas encontrarão uma via de manifestação em algum momento não muito distante do futuro. Tenha isso em mente para evitar precipitações que só complicariam o cenário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dentre todas as vontades há umas que merecem ser postas em prática, enquanto outras deveriam ser sumariamente descartadas, porque só serviriam para você se distrair e não perceber que perde um tempo precioso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem, poucas pessoas o fazem, porque para pensar bem é preciso refletir com sinceridade e honestidade. Em geral as pessoas são preguiçosas, e pensar bem dá bastante trabalho, não é?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Deveria ser tudo intenso e verdadeiro, mas o mundo é feito de mediocridades, de falsidades e de fantasias mequetrefes. Sua presença há de ser a garantia de haver pessoas que preservam os valores verdadeiros.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas merecem sua proteção, é necessário sua alma começar a selecionar com compreensão amorosa as pessoas que merecem sua proteção, e tomar distância daquelas que começaram a abusar de seu altruísmo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua alma enxerga potencialidades interessantes o tempo inteiro, nas pessoas e nos acontecimentos. Porém, o dia continua tendo vinte e quatro horas e, por isso, seria impossível você fazer tudo. É preciso selecionar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que tudo esteja em ordem é a vontade de sua alma, mas para isso precisa haver caos, porque se o mundo fosse um ícone de organização, sua presença deixaria de ter sentido. Sua vontade de ordem se alimenta do caos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O mundo continuará sendo medíocre e as pessoas agarradas a fantasias mequetrefes, porém, já que sua alma consegue enxergar isso com clareza, isso significa que tem a responsabilidade de elevar a nota em tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se fosse possível, sua alma se lançaria a todas as experiências, só para decidir depois quais conservaria e quais descartaria. Porém, o tempo é curto e se torna necessário selecionar as experiências.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ansiar participar do bom e do melhor que o mundo possa oferecer é um destino ambíguo, porque o topo do mundo é feito de crueldade e manobras de duvidosa reputação. Foque você em princípios mais elevados do que esses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Amar o ser humano é uma excentricidade, porque o tempo inteiro as pessoas nos dão argumentos para o contrário. Porém, quando o amor ao humano existe no coração, não se pode voltar atrás ou fingir que não se sente esse amor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A você é outorgada a capacidade de levar à prática as vontades que arderem no seu coração, mas entre a vontade e a prática existe um filtro que nem sempre sua consciência consegue resolver. Limpe bem esse filtro.