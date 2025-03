Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (10/3)

ATITUDE

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Não importa qual seja nossa aparência, e vamos lembrar que aparência conta muito no jogo da civilização, é o ânimo interior, subjetivo e invisível que determina nossa atitude e como nos sentimos dentro de nossa aparência, e apesar de que, contrariando as evidências da importância da subjetividade abstrata de nossa humanidade, a ideologia materialista predominante a continua tratando como algo desprezível, mesmo assim é a nossa atitude a que faz a diferença.

Por isso, mesmo que hoje não consigas arrumar cabelo, roupa ou quaisquer adereços de aparência, fortalece teu ânimo interior, porque é esse que vai fazer a diferença, e por mais que não te adeques na fotografia ao que supostamente deveria ser o padrão atrativo, se tua atitude interior for brilhante, pois então brilharás.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A boa disposição e a alegria de seu comportamento fazem com que as pessoas não percebam o que você sente e experimenta interiormente. Talvez isso seja bom para seus planos, mas não tão bom para relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que fica claro para você não é necessariamente percebido por todas as pessoas com que compartilha esta parte do caminho. Procure investigar em silêncio se as suas percepções batem com as dessas pessoas. Investigação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No meio do barulho social cheio de banalidades e questões sem relevância alguma, circulam também temas que afetam diretamente sua vida, e seria sábio de sua parte preservar a lucidez para reconhecer quais seriam esses.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure se adaptar às circunstâncias sem, no entanto, abrir mão de seus planos e estratégias, porque se trata de manobrar com novas estratégias, e não de mudar de rumo. Tenha isso em mente e continue o jogo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Projete sua mente ao futuro mais distante possível, porque o futuro devolverá essa projeção na forma de visões que, mesmo não sendo alcançáveis de imediato, ainda assim servirão de combustível para seguir em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A curiosidade pode até matar os gatos, mas salva os humanos de muita coisa, talvez nem sempre, porque também imaginamos coisas inexistentes, mas em certos casos a curiosidade nos faz descobrir realidades ocultas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muito se fala, muito mais ainda se promete, porque para as pessoas anda sendo suficiente seduzir as outras com palavras grandiosas e emoções positivas. Porém, no frigir dos ovos, continua valendo mais o que é posto em ação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Entre perrengues e facilidades procede a vida na maior normalidade, sem excitação, o que dá a impressão de se avizinhar algo errado, mas não, nada de errado à caminho. Desfrute da normalidade, ela é boa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A maior parte do tempo de qualquer relacionamento consiste naquilo que chamamos de normalidade, uma dimensão sem apelo emocional outro que o de nos sentirmos confortados por não haver perspectiva de comoções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Havendo muitas coisas para você fazer, escolha qualquer uma para dar início ao processo, porque se pretender dar conta de todas e se livrar da situação para descansar, provavelmente você acabará procrastinando.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sobram ideias, mas falta ação, e isso faz toda a diferença entre sua alma ficar congestionada por nada acontecer, e participar da dinâmica existencial da tentativa e erro, mediante a qual as coisas acontecem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo anda aquém do que poderia, não porque haja qualquer equívoco sendo cometido por você, mas porque o que você pretende requer circunstâncias que o mundo não consegue produzir neste momento. O peso da História.