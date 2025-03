Roberta Miranda relata abuso: "Colocou um revólver na minha cabeça e me estuprou"

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, compartilhou um relato impactante sobre sua trajetória de vida durante entrevista ao Fantástico no último domingo (9). A artista revelou ter sido vítima de violência sexual no início de sua carreira e relembrou momentos dolorosos, como a perda do filho devido a agressões. Apesar dos desafios, Roberta destacou sua resiliência e como transformou a dor em força para conquistar seu espaço na música sertaneja.

Em sua biografia, a cantora detalha as dificuldades enfrentadas na adolescência, especialmente por conta do relacionamento conturbado com o pai alcoólatra. "Quando estava sóbrio, era o homem que eu mais amava. Mas, quando bebia, eu o odiava", desabafou. Após deixar a casa dos pais, Roberta começou a cantar em boates para garantir o próprio sustento. Foi nesse período que viveu um de seus maiores traumas. "Trabalhava para ter um teto, até que um homem conhecido no local me ameaçou com uma arma e me violentou", revelou emocionada.

A dor se agravou quando, meses depois, a cantora sofreu uma nova agressão desse mesmo homem. Grávida de cinco meses e meio, ela tentou reagir, mas foi brutalmente agredida. "Ele me deu um chute na barriga e matou o meu filho. Isso para mim é um horror", relatou, evidenciando a marca profunda que o episódio deixou em sua vida.

Mesmo diante das adversidades, Roberta Miranda seguiu determinada em sua carreira e se tornou uma das maiores vozes femininas da música sertaneja. Sua história de superação inspira milhares de mulheres, provando que é possível transformar dor em força.

