Brasileiros invadem redes da American Airlines após caso de Ingrid Guimarães

Internautas invadiram os comentários das redes sociais da American Airlines para criticar e cobrar posicionamento da companhia após denúncias feitas pela atriz Ingrid Guimarães, nesta segunda-feira (10/3). O Instagram e até o LinkedIn da empresa foram tomados por comentários, muitos deles em português, com frases como "não viajem nesta empresa" e "Brasil merece respeito".

Ingrid Guimarães também comentou em publicação para agradecer a mobilização dos internautas. "Muito obrigada a todos os brasileiros que vieram aqui prestar solidariedade. Quem sabe assim isso não se repita com nenhum de nós não é mesmo?", escreveu. O comentário da atriz na publicação coleciona mais de 100 mil curtidas.

O nome da artista e da American Airlines também estiveram entre os assuntos mais comentados da internet nesta segunda após Ingrid denunciar que foi ameaçada e coagida por comissários durante viagem pela companhia. A atriz recebeu ainda o apoio de colegas de profissão, como a atriz Mônica Martelli. "Vocês deveriam se envergonhar", escreveu.

O cantor Nattanzinho e a apresentadora Blogueirinha também comentaram nas publicações. "Quanto custa a passagem que humilha brasileiros?", ironizou a humorista.

Principal alvo dos internautas foi publicação da companhia sobre o Dia Internacional das Mulheres. Nos comentários, usuários apontaram hipocrisia da empresa. "Muito bonito desejar feliz dia da mulher e humilhar uma mulher brasileira no mesmo dia no voo de vocês! Tomara que paguem na justiça! E traduzam aí, se quiserem ler!", diz um comentário.

Outro internauta questiona: "É aqui que tratam brasileiro com a mesma qualidade que votam pra presidente?".

Entenda

O caso ocorreu em voo que saiu de Nova York com destino ao Rio de Janeiro (RJ) na madrugada de sexta-feira (7/3) para sábado (8/3). Na ocasião, Ingrid relata que foi abordada por funcionários, que exigiram que ela trocasse de assento para dar lugar a um passageiro da classe executiva cuja cadeira estava com problemas.

“Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines”, relatou. Ingrid estava na classe econômica premium e teria que ir para econômica.

As coisas pioraram com a chegada de mais comissários e a atriz chegou a ser ofendida até mesmo por passageiros, que acreditavam que ela estava causando tumulto no voo. "Veio uma funcionária gritando: 'vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando'. Não satisfeita, ela anunciou no microfone em um voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação", disse.

Em nota, a empresa afirmou que já entrou em contato com a artista.