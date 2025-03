Rogério Róseo apresenta a exposição 'Padrões Vibratórios'

Com um olhar agudo sobre o estado emocional e mental próprio, Rogério Róseo apresenta a primeira exposição individual, intitulada Padrões Vibratórios, que será aberta ao público, na sexta-feira, no Espaço Oscar Niemeyer, em Brasília. Com curadoria de Rogério Carvalho, a mostra é composta por 32 peças que se dividem entre pinturas, desenhos, esculturas, vídeos e instalações, em que abordam as relações humanas e os vínculos profundos que surgem das conexões afetivas e cotidianas.

Influenciado pela avó, que desde sempre se utilizou da pintura para se expressar, Rogério explica que o incentivo da matriarca o encantava e, por isso, começou a desenhar muito jovem, até que ilustrar sem um propósito parou de fazer sentido. Com o objetivo de oferecer ao público uma oportunidade de reflexão e uma imersão nas questões universais das relações humanas, suas obras convidam o espectador a se envolver intimamente sobre os vínculos que se formam ao longo da vida.

Rogério Róseo reflete sobre as dinâmicas da conexão humana e introspecção em seus trabalhos ao explorar conflitos, emoções e as possibilidades positivas que surgem nas interações e relações afetivas. "Mostrar meu trabalho era um desafio e me assumir como um artista também. Diante de alguns questionamentos, identifiquei que poderia tratar de algo que fosse ao mesmo tempo importante e comum a outras pessoas. E, assim, nos últimos quatro anos, transformei em arte minhas percepções sobre a capacidade humana de se relacionar", explica o artista. Segundo Rogério Roséo, a exposição Padrões Vibratórios busca traduzir a complexidade dos vínculos afetivos e as reverberações emocionais que eles provocam.

Para o curador Rogério Carvalho, Róseo é uma grande aposta entre os novos artistas brasilienses. "Acompanho sua trajetória há quatro anos e posso afirmar, sem dúvida, que ele é um artista incrível. Quando comecei a acompanhá-lo, desenvolvia pesquisas por meio de desenhos e começava a pintar. Sua pintura se deslocou de uma materialidade intensa à imaterialidade e isso aconteceu de forma orgânica e natural para o artista. Suas obras são profundas e abordam as relações humanas de uma forma única. Essa primeira exposição individual será um verdadeiro encontro entre o universo do artista, do espectador e da obra", diz Carvalho.

Padrões Vibratórios

De 14 de março a 14 de abril, terça a sexta, das 9h às 18h, e fim de semana e feriados, das 9h às 17h, no Espaço Oscar Niemeyer.

Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.